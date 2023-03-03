"Угроза для Молдовы очень реальна": эксперт предупредил, что "загнанная крыса атакует"

Свою атаку на Молдову страна-агрессор может устроить для демонстрации своей якобы силы и способности.

Россия может и располагает ресурсами, чтобы атаковать Молдову из Приднестровья и успешно провести операцию с госпереворотом в Кишиневе.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он убежден, что РФ в любом случае попытается расшатать ситуацию в Молдове.

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"Худший сценарий – если Россия задействует силовой элемент в этой истории, а именно из Приднестровья будет осуществлено гибридное вторжение в Молдову. Лучший сценарий – если Россия действительно использует Молдову исключительно как информационный элемент для отвлечения внимания от постоянных фиаско и бесконечного позора своей армии в Украине", – оценил эксперт.

Он отметил, что история с Приднестровьем и Молдовой может сыграть немаловажную роль.

"Например, Министерство иностранных дел и Министерство обороны РФ две недели назад предупреждали якобы о подготовке какого-то вторжения в Приднестровье Вооруженных сил Украины. Затем стали распространять фейк о том, что Украина после услышанного предупреждения от России отказалась от идеи вторжения в Приднестровье, но остается высокий риск провокаций. Таким образом, работает пропаганда", – обратил внимание Коваленко.

Он не исключил, что РФ может атаковать Молдову, чтобы продемонстрировать свою способность на что-либо.

"Сейчас военно-политический режим в России, как крыса, которую загнали в тупик. Что делает крыса? Проблема в том, что она атакует. Россия может атаковать именно Молдову для того, чтобы продемонстрировать, что они что-то могут. Фактически ресурс на это у них есть и они могут успешно провести эту операцию по смене власти в Кишиневе. Угроза для Молдовы, к сожалению, очень реальна", – подчеркнул обозреватель.

Напомним, в середине февраля президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Россия планирует устроить в ее государстве переворот и использовать это для войны против Украины.

По данным украинского ОК "Юг", внутренняя ситуация в Молдове свидетельствует об имеющихся признаках гибридной войны. Там есть попытки расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить команды агитаторов соответствующего направления пропаганды.

В то же время, премьер Молдовы Дорин Речан убежден, что РФ не удастся совершить военное вторжение в его страну.

По оценкам украинской разведки, РФ в Молдове и непризнанном Приднестровье устраивает напряжение, чтобы отвлечь мир от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для собственного народа.

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