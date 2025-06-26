Угроза для Сум и возможное наступление на Киев: что ждет Украину летом и осенью 2025

Что будет происходить на фронте летом и осенью 2025 года

В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои. Эксперты отмечают, что в ближайшее время Россия может начать второй этап наступления, к которому готовилась в последнее время.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, какими будут сценарии войны летом и осенью 2025 года.

Тактика малых штурмовых групп

По словам военного эксперта Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке и заместителя начальника Генштаба (2006-2010 гг.), на фронте россияне сменили тактику наступления и последние полгода атакуют украинские позиции мелкими штурмовыми группами.

«Если раньше штурмовые группы были по 10-15 человек, то сейчас россияне ограничиваются группами по 3-5 бойцов. И такая тактика, к сожалению, работает — враг продвигается вперед. Конечно, определенная доля вражеских солдат гибнет, но некоторым удается закрепиться. А учитывая, что россияне имеют преимущество в живой силе, они, переступая через трупы своих солдат, продвигаются вперед», — рассказывает Игорь Романенко.

«Мертвая зона» и бронетехника в огне

Что касается применения бронетехники на фронте, то за несколько последних месяцев практика свидетельствует, что бронетехника просто выжигается в «мертвых зонах» (10-20 километров до линии столкновения с обеих сторон). Поэтому ее стараются использовать только в особых случаях.

«Уничтожение бронетехники происходит за счет действия ударных дронов и артиллерии. Если бронетехнику стороны пытаются применить, она очень быстро уничтожается. Кое-где как передвижное артиллерийское средство служат танки — в режиме: выехал, отработал и в укрытие», — объясняет военный эксперт.

Откуда Россия берет ресурсы?

Игорь Романенко отмечает, что в первое полугодие 2025 россияне использовали на фронте силы, накопленные еще до конца прошлого года и за зиму 2024/2025 годов.

«Благодаря этим ресурсам РФ начала свой первый этап весенне-летней кампании 2025 года. Недавно россияне провели призыв на срочную службу и сейчас новобранцы находятся в учебных центрах. Они могут заменить уже подготовленные воинские части, которые будут отправлены на фронт. Кроме того, оккупанты продолжают активное привлечение на контракт наемников из числа своих граждан и иностранцев», — говорит эксперт.

Романенко добавляет, что за счет призыва до 60 тысяч человек в месяц РФ ежемесячно увеличивает количество российских войск на фронте примерно на более 8 тысяч. Именно этот ресурс в живой силе позволяет россиянам стратегически продвигаться по отдельным направлениям фронта.

Что пытается захватить Путин?

По словам генерал-лейтенанта, сейчас перед армией РФ поставлена стратегическая задача — захватить четыре области, незаконно «добавленные» в конституцию РФ. Путин стремится присоединить их военным путем.

Эксперт отмечает, что Луганскую область россияне уже почти захватили. Сейчас противник сосредоточился в Донецкой области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

«Горячо вокруг Константиновки, потому что это важный оборонный район, который россияне атакуют с трех направлений — Покровска, Торецка и Часов Яра. Еще более важен Покровск, который россияне пытаются захватить еще с прошлого года. Вокруг него происходят боевые действия по ряду направлений. Первое — захват участка дороги Покровск-Константиновка. Второе — Новопавловское направление на юго-западе в сторону Днепропетровщины с целью военно-политического выхода на территорию новой области. Третье — с правого фланга вокруг Покровска, где противник продвигается вперед. И сейчас город фактически в полуокружении», — рассказывает Игорь Романенко.

Он добавляет, что продолжаются боевые действия на Запорожском направлении, где россияне на тактическом уровне продвигаются в сторону Орехового.

«Также наблюдается попытка проводить активные боевые действия на Херсонском направлении. Но там сложные географические условия — Днепр и высокий правый берег реки, где наши Силы обороны выбивают россиян из плацдарма, который они пытаются захватить, а также уничтожают при попытке захвата островов в дельте Днепра», — отмечает военный эксперт.

Бои на Сумщине и угроза для Сум

По словам Игоря Романенко, Путину не хватает сил и ресурсов, чтобы продвигаться везде по всем участкам фронта.

Собеседник добавляет, что противник в этом году пытается реализовать новое направление — формирование буферных или санитарных зон в Харьковской и Сумской областях.

Россиянам в прошлом году не хватило сил, чтобы начать наступление сразу на двух направлениях.

«Только теперь, когда украинские войска практически вытеснены из Курщины, кроме боев вокруг российского населенного пункта Теткино, россияне смогли сформировать на Сумщине группировку численностью более 55 тысяч и начали продвижение вперед. Но сейчас нам удалось остановить их по линии рубежа населенного пункта Хотинь, на западе, и населенных пунктов Яблуневка и Юнаковка, на востоке. Под Хотинь опрокинули 225 полк с Курского направления, и он остановил продвижение россиян и отбил Андреевку. На этом участке произошла стабилизация фронта, а вот Яблоновку врагу удалось захватить. За Юнаковку продолжаются интенсивные бои, потому что там выход на дорогу Сумы-Суджа — логистический путь на Курскую область для наших частей», — рассказывает Романенко.

Эксперт добавляет, что у РФ на данный момент нет сил для того, чтобы захватить Сумы, но россияне пытаются выйти на рубежи, чтобы иметь возможность бить по городу ствольной артиллерией. За три года войны оккупанты не захватили ни одного областного центра Украины, и очень этого стремятся.

Что будет летом и осенью

Романенко отмечает, что лето и осень могут оказаться для Украины очень жаркими. По информации иностранных разведок, россияне готовят резервы в количестве до 13 дивизий, которые планируется использовать во втором этапе военной кампании 2025 года в осенний период.

«Если враг сосредоточит такую мощь на отдельном направлении, это будет достаточно опасным для нас. Сейчас в приоритетах у Путина захват трех областей. Прежде всего Донецкой, но он не забывает обстреливать Днепропетровщину и непосредственно город Днепр, а также Запорожье. Формировать там буферные или санитарные зоны. Поэтому, в зависимости от готовности резервов, вероятно, будет приниматься решение по их применению на одном или двух направлениях», — отмечает Игорь Романенко.

Сколько сможет воевать Путин?

Генерал-лейтенант добавляет, что, по данным натовских аналитиков, Россия сможет воевать в нынешнем темпе до 2027 года, хотя наш президент выразил мнение, что России хватит ресурсов до июня 2026 года, а после этого в экономике оккупантов может обостриться кризис.

«Из-за войны на Ближнем Востоке военная помощь для Украины уменьшилась, особенно со стороны американцев. А у россиян улучшилась ситуация из-за роста цен на нефть, а это деньги для Путина, которые он потратит на войну в Украине. Хотя в случае длительного перемирия между Израилем и Ираном цены на нефть упадут», — объясняет Игорь Романенко.

Угроза наступления на Киев

Эксперт указывает на еще одну угрозу, которую тоже следует учитывать на осень — это возможное наступление россиян с севера на Киев, под прикрытием военных учений в Беларуси.

«У россиян есть опыт захвата территорий под прикрытием военных учений. Именно так они захватили Крым и Донбасс. Учения были формальным поводом для концентрации войск в начале широкомасштабного вторжения. Известно, что к настоящему времени россияне уже начали перебрасывать в Беларусь часть вооружения. Об этом отмечают западные разведки, а ближе к сентябрю могут перебросить личный состав. Думаю, это перемещение будет заметно, потому что до этого россияне особо его не скрывали. Поэтому если запланировали, будут выполнять поставленные задачи. Безусловно, появление северного фронта обострит ситуацию, потому что даже в настоящее время у нас не хватает потенциала, чтобы остановить противника. Еще один фронт сделает ситуацию еще более угрожающей», — отмечает военный эксперт.

Количество воздушных атак не уменьшится

Игорь Романенко считает, что вместе с активизацией на фронте Россия будет продолжать воздушный террор дронами и ракетами.

«Россияне продолжают увеличивать количество выпуска БПЛА и ракет. Особенно опасными становятся дроновые атаки из-за большого количества средств воздушного нападения. Один дрон несет боевую часть весом 90 килограммов. Даже сотня таких дронов — это значительная опасность для наших городов. Ведь одна баллистическая ракета может уничтожить какой-то один объект, а несколько десятков дронов, направленных на один город, нанесут значительно больший ущерб. То есть, чем больше РФ будет наращивать свой потенциал воздушных атак, тем более угрожающей будет для нас ситуация. Следует противодействовать — совершенствовать и масштабировать технические разработки борьбы со средствами воздушного нападения и борьбы с дронами, формировать группы воздушной защиты на базе территориальных громад за счет граждан, не подлежащих мобилизации. Насколько это будет реализовано — время покажет», — заключает Игорь Романенко.

