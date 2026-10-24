Угроза для всей Украины: генерал объяснил, зачем РФ испытывает новые бюджетные крылатые ракеты "Филин"

Россия начала применять против Украины новые крылатые ракеты «Филин» / © ТСН

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Россия начала наносить удары по Украине с помощью новых крылатых ракет «Филин». По данным Главного управления разведки (ГУР), это средство воздушного нападения запускается с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя. Заявленная дальность полёта в 1200 километров позволяет ракетам атаковать почти всю территорию Украины.

Военные эксперты предупреждали о появлении ракет такого типа на вооружении противника. И главная опасность заключается в том, что малые крылатые ракеты могут быть недорогими, а это означает, что противник сможет очень быстро увеличить их количество и применять во время массированных атак. Именно это представляет для нас наибольшую опасность.

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Трехволновые угрозы и характеристики ракеты «Филин»

Как отмечает военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua, новая бюджетная крылатая ракета «Филин» относится к новому этапу воздушных угроз со стороны России.

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«Если оценивать средства воздушного нападения РФ, то я уже отмечал три волны их внедрения. Первая — это БПЛА с двигателями внутреннего сгорания. Мы отразили эту волну, разработав недорогие дроны-перехватчики, которые по своим характеристикам были быстрее, чем российские бензиновые дроны. Враг всё реже их использует, а производство сворачивает. Но пока мы этим занимались, у россиян появились дроны с реактивными двигателями — это уже вторая волна. С большим опозданием сейчас решается проблема уничтожения этих средств нападения. К сожалению, мы взялись за это только тогда, когда противник смог масштабировать их производство и применение. Нам ещё в сентябре нужно было готовиться к третьей волне — дешёвым малым крылатым ракетам, которые активно разрабатывает Россия. По планам врага они могут лететь на дальность до 800 километров со скоростью более 700 километров в час», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Новая бюджетная крылатая ракета «Филин» и является одной из таких ракет третьей волны. Но её характеристики, к сожалению, ещё лучше, чем ранее заявляли россияне:

Дальность полета: до 1200 км.

Скорость: до 800 км/ч.

Высота полета: от сверхнизких высот до 6 км.

Боевая часть: существует в вариантах на 50 кг и 100 кг.

Конструкция: фюзеляж изготовлен из композитных материалов (угле- и стеклопластика), а отдельные элементы изготовлены с помощью 3D-печати.

Почему «Филин» представляет собой сложную цель для ПВО

«Насколько эта ракета дешева — вопрос, который нужно выяснить. Они только начинают её серийное производство, поэтому обычно такая ракета обходится дороже, но чем больше они будут её выпускать и совершенствовать, тем дешевле она будет становиться. Такая ракета может лететь на сверхнизкой высоте, и её очень трудно сбить. Это я говорю вам как специалист по противовоздушной обороне с полувековым опытом: очень сложная воздушная цель для личного состава и средств ПВО. Поэтому ситуация для нас сложная: мы еще не усовершенствовали средства для сбивания реактивных дронов, а россияне уже запускают дешевые малые крылатые ракеты», — отмечает генерал-лейтенант.

Наличие такого средства воздушного удара у РФ ставит под угрозу всю территорию Украины, если эти ракеты смогут преодолевать расстояние в 1200 километров, учитывая их скорость и боевую часть, а также возможность массированного применения.

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Поиск способов противодействия новым ракетам противника

Несмотря на угрозу, Игорь Романенко считает, что противостоять средствам третьей волны можно. Прежде всего, нанося удары по местам производства таких ракет и комплектующих к ним. А также разрабатывая средства для отражения таких атак. И здесь дроны авиационного типа уже не помогут.

«Скорее всего, сбивать российские „Филины“ можно небольшими недорогими зенитными ракетами. И в этом направлении мы должны работать уже сейчас, чтобы не получилось так же, как с реактивными дронами, когда мы начали искать способы противодействия во время массированных атак реактивными дронами на Киев. Российские малые крылатые ракеты могут долететь значительно дальше, чем столица — угроза будет для всех регионов, как и от реактивных дронов», — говорит военный эксперт.

Не только «Филин»: другие разработки РФ

Похоже, что россияне не ограничиваются лишь одной новой бюджетной ракетой «Филин». Сообщается, что ещё месяц назад фиксировались атаки новой модифицированной ракетой «Герань-5 К5-К». Особенностью этой ракеты является система оптической навигации, увеличенная дальность, скорость и высота полёта.

Отвечая на вопрос о других российских разработках, Игорь Романенко отмечает, что россияне не ограничиваются одной малобюджетной ракетой.

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«У нас, например, шесть компаний выпускают дроны-перехватчики, а в целом такими разработками занимаются около 20 компаний. То же самое и у россиян: одна из компаний изготовила ракету „Филин“, а другие разрабатывают свои варианты, которых может быть множество. Далее они будут их применять и смотреть, какие из них более эффективны и дешевы, и запускать их в массовое производство. Поэтому названия здесь не так важны, ведь характеристики этих малых ракет по высоте, скорости и боевой части будут примерно одинаковыми. Опасность в том, что они уже подошли к вопросу масштабирования, а для нас — это большая проблема», — подытоживает Игорь Романенко.

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