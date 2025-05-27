Угроза из Беларуси: аналитик ответил, стоит ли волноваться из-за российских учений

Наступление из Белоруссии. / © ТСН.ua

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На территории соседней Беларуси русские войска имитируют деятельность. В частности, для того, чтобы Украина концентрировала свои войска на северной границе.

Об этом заявил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в проекте "Мосейчук подкаст" .

По его словам, время от времени россияне будут проводить учения на территории Беларуси, чтобы войска, прикрывающие север Украины, не дергались оттуда.

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"Чтобы обездвиженные (украинские - Ред.) войска. Чтобы создать угрозу такому городу, как Киев, нужно по меньшей мере 300-500 тысяч войск. На территории Белоруссии мы не видим формирования ударной группировки. Там 30-50 тысяч человек прибывают, тренируются, уходят", - подчеркнул эксперт.

Угроза из Беларуси

Украинские пограничники подчеркивают, что Белорусское направление и дальше остается потенциально опасным для Украины. Сейчас, по словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, на белорусской территории не фиксируется формирование ударной группировки для наступления из Беларуси, которая могла бы представлять прямую угрозу украинскому суверенитету.

Между тем, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что Беларусь может стать еще одной угрозой для Украины . РБ – это плацдарм Путина для наступления. Он также считает, что учения, проводимые Беларусью, — это попытка запугать Европу.

Заметим, что в сентябре 2025-го Россия вместе с Беларусью планируют провести совместные стратегические учения "Запад-2025". Во время них, говорят в Минске, будут отработаны самые современные формы и способы применения войск с учетом ведения войны в Украине.

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Дата публикации 21:09, 25.05.25 Количество просмотров 23 4 месяца на прорыв 50-тысячного войска! Военные готовятся к штурму врага на Харьковщине