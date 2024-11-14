Угроза массированного ракетного удара для Киева остается: эксперт объяснил намерения Путина

Российский диктатор пытается ракетами подтолкнуть нас к переговорам на его условиях.

После 73 дней перерыва РФ вновь атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию.

Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион.

Военные эксперты и аналитики предупреждают, что это была "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за два месяца "затишья".

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что последний ракетный удар, нанесенный Россией по Киеву, имеет военно-политическое и геополитическое значение.

"Путин упорно наносит удары по нашим объектам и психологически давит на украинцев. Он вызывающе демонстрирует силу и показывает военный потенциал России. Но последние ракетные удары и постоянный террор "Шахедами", по-моему мнению, это, прежде всего, подготовка Украины, а также наших союзников к предстоящим переговорам. Такое вот "воспитание" террором", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Военный эксперт убежден, что Украина должна наносить ответные удары. Например, по нефтяным и военным заводам врага, а также по аэродромам, где базируется стратегическая авиация противника – "Оленья", "Энгельс".

"Для этого нам необходимы соответствующие мощности. У нас заработала программа по тяжелым дронам, "Нептунам", удачно прошли испытания украинской баллистической ракеты, но все это требует значительного масштабирования. Россия выработала и накопила за этот период сотни ракет, а у нас их произведено только десятки", – подчеркивает Игорь Романенко.

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Военный эксперт добавляет, что единственная цель воздушных ударов, которые наносит Путин по Украине и Киеву, это подтолкнуть нас к переговорам и "миру" на его условиях.

"Именно поэтому ракетные удары со стороны РФ не прекратятся. Я не исключаю, что они могут быть массированными, потому что такие потенциальные возможности у России, к сожалению, есть как по ракетам, так и по дронам", – заключает Игорь Романенко.

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