Угроза массированного удара по Украине: сколько ракет накопила Россия

Российская армия могла накопить до ста ракет Х-22 и до 300 ракет Х-101, 3М14 "Калибр". Кроме того, РФ перевела ракеты С-300 в режим поверхность-поверхность, а этих ракет у них достаточно много. Минимум до четырех тысяч они еще имеют.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник.

Он пояснил, что по данным из открытых источников можно вычислить и понять, что у российской армии еще есть некоторый старый потенциал, например ракеты Х-22.

“У них еще, на мой взгляд, есть до 100 ракет, это достаточно много. Начиная где-то с лета прошлого года они сумели поставить на конвейер Х-101 и те же 3М14 "Калибр". Очень сложно вычислить, сколько они их в месяц производят, потому что они их не могут производить без микроэлектроники, полупроводников и чипов. А это все нужно добыть на международных рынках по криминальным схемам за очень большие деньги. Но, на мой взгляд, на эту минуту в пределах где-то до 300 ракет этих двух классов у них есть”, — считает Петр Черник.

Кроме того, Россия сумела поставить на конвейер ракеты ближнего и среднего радиуса действия, отметил Петр Черник. Например, Х-31 — может наносить удары на расстоянии до 110 километров, и Х-59 — дальность до 290 километров.

“И может не поштучно, но по нескольку десятков они могут их производить и тоже этот потенциал накопили. И не забываем, что они перевели ракеты С-300 в режим поверхность-поверхность, а этих ракет у них достаточно много. Минимум до четырех тысяч у них еще есть, и они будут их применять в ближнем радиусе действия”, — добавил военный аналитик.

Он отметил, что стратегический неядерный потенциал России подорван, в пределах до 85% они уже применили, но еще до 10-15% потребности могут производить.

"Украину ждут большие ракетные пуски. Нельзя себе строить иллюзии, что этого уже не будет”, – считает Петр Черник.

Военный эксперт Олег Жданов отметил ТСН.ua, что Россия накопила немного новейших ракет типа "Калибр" — около нескольких десятков.

“Но у них есть ракеты Х-101, Х-555. Здесь достаточное количество этих ракет. Есть ракеты Х-22, которые сегодня ночью в Одесской области были применены. Этих ракет очень много. Там исчисляется их количество сотнями. Потому они могут просто подготовить такой массированный удар на 9 мая и попытаться его выполнить. Тем более что эти "шахеды" преследуют цель, в том числе, кроме давления на общество, выявление наших средств противовоздушной обороны”, — считает он.

Напомним, Россия может нанести комбинированный удар по Украине по разным направлениям 9 мая. Кроме того, в ближайшее время подобный темп ударов с воздуха не снизится, считает Олег Жданов.

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