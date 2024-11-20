Угроза массированной атаки по Украине 20 ноября: заявления посольств, СНБО и Кремля

Посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно прекратят работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО Украины и в Кремле.

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Предупреждение от посольства США об атаке

Утром посольство США в Киеве сообщило, что получило конкретную информацию о возможной мощной воздушной атаке по Украине 20 ноября. Из соображений безопасности дипломатическое ведомство в этот день будет закрыто. Сотрудники получили указания прятаться на месте. По данным The Times, учреждение уже закрылось.

"Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.

В ведомстве также дали рекомендации гражданам США:

следить за обновлениями в местных СМИ,

определить места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой,

немедленно спрятаться, если объявлена воздушная тревога,

следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Посольство Испании закрывается

По сообщению издания EFE, посольство Испании в Киеве также решило временно закрыться после обнародования заявления американского дипломатического ведомства. Так, испанское посольство сообщило, что не будет оказывать услуги в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

В посланном испанцам в Украине электронном письме посольство рекомендует "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местной власти и всегда иметь убежище".

Посольство Италии приостанавливает работу

О приостановлении работы сообщило также посольство Италии в Украине.

"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", – говорится в заявлении на сайте итальянского посольства.

Посольство Греции будет закрыто

В посольстве Греции тоже сообщили, что по соображениям безопасности ведомство останется 20 ноября закрытым для общественности.

"Пожалуйста, избегайте путешествий и оставайтесь в безопасных местах", – призвали там.

Реакция СНБО Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявление американского посольства о возможной атаке. Он напомнил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Речь идет о ракетах Х-101, которые в РФ продолжают производить, а также ракетах "Калибр" и баллистике.

"Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Раньше это сообщали уже. Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги", – говорится в заявлении Коваленко.

Что говорят в Кремле?

Российские средства массовой пропаганды после утреннего брифинга спикера президента РФ Дмитрия Пескова сообщили, что в Кремле не комментируют предупреждение посольства США о возможной ракетной угрозе в Киеве.

Отметим, с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ракетные удары и атаки дронами стали ежедневной реальностью украинцев. В последние месяцы враг фактически ежедневно устраивает атаки беспилотниками, а также наносит ракетные удары, поэтому соответствующая угроза не исчезала и сохраняется всегда. В частности, российские войска устроили мощную атаку 17 ноября, в очередной раз нанеся удары по энергетическим объектам. Били захватчики по Украине и каждый следующий день, в том числе и в ночь на 20 ноября. Так, этой ночью россияне запустили шесть ракет разных видов, КАБы и 122 беспилотника.

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