Угроза массированных обстрелов 22-24 февраля: как будут работать школы в Киеве

Несмотря на рекомендацию Министерства образования провести учебный процесс с 22 по 24 февраля в дистанционном формате из-за угроз вероятных ракетных ударов, руководство киевских школ намерено продолжать обучение в очном режиме в том числе.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua несколько столичных учителей, учебный процесс будет смешан.

"Не знаю за другие школы, но в нашем процессе обучение будет происходить и в очном режиме в том числе. То есть, если родители захотят отправить ребенка в школу, то смогут это сделать. Обучение будет смешанным — я буду одновременно проводить урок и для присутствующих в классе детей, и для тех, кто захочет присутствовать онлайн. После того, как Министерство опубликовало свою рекомендацию, считали, что обучение будет чисто дистанционным, но оказалось, что это не так. Есть высокая вероятность, что определенное время, возможно, несколько часов, из-за воздушных тревог придется провести в школьном укрытии, а не в классе", – рассказала нам киевская учительница Виктория.

Такого же мнения придерживаются и ее коллеги.

В свою очередь, в КГГА подтвердили, что 22-24 февраля столичные школы будут работать в смешанном формате.

"Война в стране длится уже год и опасен каждый ее день. В столице разработан четкий механизм безопасности для всех учебных заведений и весь персонал проинструктирован по действиям в случае воздушных тревог. Кроме того, все 404 школы, работающие в очном режиме, имеют укрытие, где могут разместиться все ученики вместе с персоналом заведения. Также нужно принять во внимание и тот факт, что предприятия и ведомства в эти дни будут работать в обычном режиме, а это значит, что оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого", – заявили в Департаменте образования и науки Киева.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину.

Читайте также:

Ракетные атаки, но не 24 февраля: аналитик разоблачил замысел россиян к годовщине вторжения

Украинцы просят ввести обязательный курс полового воспитания в школах – петиция

Скандал через стих с закрытыми глазами: учительнице сделали замечания, а психологиня говорит – это травматический опыт