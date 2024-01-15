"Угроза нацбезопасности": известный юрист раскритиковал законопроект о реестре военнообязанных

По мнению адвоката, внесение в реестр частной информации украинцев никак не поможет мобилизации, но несет другие риски.

В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект № 10062 о госреестре военнообязанных, сертификате защитника и автоматическом получении статуса участника боевых действий.

О противоречивых нормах в документе, которые могут быть незаконными, в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказал известный украинский адвокат Ростислав Кравец.

"Формально создается мегареестр, который будет содержать всю информацию, которая будет содержаться неизвестно где. Вопрос до того, как будет осуществляться защита персональных данных. Мы же видим, что базы "Новой почты", "Дії", "Приватбанка" были под атакой", – говорит юрист .

По его мнению, этот законопроект может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

"Субъектов персональных данных, то есть нас с вами, лишают какой-либо защиты на распространение своих данных. Вносятся данные в один реестр из всех других реестров, однако на самом деле там будет обо всех гражданах Украины, не только военнообязанных. При этом, информации слишком много – о здоровье, об образовании, об имущественном положении", – говорит Кравец.

Адвокат утверждает, что внесение такой личной информации в реестр незаконно.

"Ни в одной стране мира таких реестров не существует. И наоборот, существует очень большое количество международных судов и ЕСПЧ по поводу права на забвение (право человека, позволяющее ему требовать при определенных условиях удаления своих личных данных из общего доступа через поисковые системы – Ред. ). А так, оказывается, будет какой-то мега реестр, где будет собрана вся информация о вас. И непонятно, каким образом она поможет мобилизации. То есть, какие цели создания этого реестра. Никаким образом это не поможет (мобилизации. – Ред.). Это попытка передать персональные данные о каждом украинце в непонятные руки", – добавил юрист.

Кравец предупредил, что в случае вражеской кибератаки есть угроза, что данные могут оказаться в руках россиян.

Что известно о создании госреестра военнообязанных

8 ноября ВР приняла в І чтении законопроект №10062 по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения.

10 января 2024 года Комитет Совета по обороне дал рекомендации принять в целом соответствующий законопроект.

Напомним, ТСН.ua писал, какие персональные данные граждан будут вносить в реестр резервистов, и как ТЦК и СП будут автоматически получать все необходимые сведения. В частности, проект предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств

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