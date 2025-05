Угроза нападения из Беларуси: почему стоит волноваться Европе и что задумал Путин

Российский диктатор стремится втянуть Беларусь в войну

В Украине снова заговорили о возможной угрозе нападения России со стороны Беларуси. По словам президента Владимира Зеленского, этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями.

«Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда в этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы», — заявил глава государства на саммите Триморья.

Куда Путин тянет Лукашенко

По словам военного эксперта Игоря Романенко, плановые военные учения в Беларуси были запланированы на осень 2025 года, но, конечно, все может неожиданно измениться в любой момент.

«Президент Беларуси Лукашенко «маневрирует» уже четвертый год. Он всячески помогает Путину с вооружением, техникой, предоставляет аэродромы, учебные центры для тренировок, лечит раненых россиян в госпиталях. Но этого Путину мало. Имея опыт сотрудничества с Северной Кореей, российский диктатор стремится вовлечь Беларусь в войну, точнее, в активные боевые действия. А Лукашенко пытается этого избежать, поскольку понимает, чем для него лично это может закончиться», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Угрозы для Европы и спич Захаровой

Эксперт добавляет, что проведение совместных российско-белорусских военных учений на территории Беларуси действительно может нести угрозу как для Украины, так и для стран Балтии и Польши.

«По данным западных разведок, у россиян существуют реальные планы наступления на страны Балтии и Польшу. Но Путин может сделать это раньше, чтобы показать who is who. Планы такие есть. На это указывает и заявление Мария Захаровой, представительницы МИД России, которая фактически угрожала Эстонии, когда советовала им посмотреть на то, что произошло с Украиной и сделать соответствующие выводы. Также стоит учесть заявления Трампа по НАТО, мол, США не будут отвечать за войну в Украине, это дело исключительно Европы. После этого европейцы начали увеличивать расходы по собственной безопасности, но делают это слишком медленно. Что тоже в известной степени выгодно Путину, который организует военные учения у их границ — чтобы испугать или напасть», — отмечает Игорь Романенко.

Откуда ждать нашествия

Относительно угроз от военных учений в Беларуси для наших северных регионов - Житомирщины, Ровенщины, Киевщины, где враг прорывался в столицу через Чернобыльскую зону, эксперт говорит следующее:

«Пока в этом направлении группировки российских войск нет. Сейчас Путин хочет поднять роль и значение именно белорусских войск — для этого и запланированы военные учения. Их основу будут составлять именно белорусские войска. Но вряд ли белорусы самостоятельно отважатся на наступление. А вот организовать совместное наступление на Украину под ширмой военных учений они вполне могут», — отмечает генерал-лейтенант.

Что первоочередное для Путина

Эксперт подчеркивает, что для реализации таких действий летом или осенью Путину нужно собрать соответствующие силы и ресурсы.

«Оценивая ситуацию по ведению боевых действий по состоянию на данный момент, могу предположить, что в первую очередь перед Путиным стоит задача окончательно вытеснить наши войска из Курщины и Белгородщины, продвинуться к границам Днепропетровской области, активизировать боевые действия на Харьковщине. Думаю, именно это можно рассматривать как первые этапы наступательной широкомасштабной операции врага в сезон — весна, лето, осень», — отмечает Игорь Романенко.

Учения, как прикрытие

Военный эксперт добавляет, что россияне планируют призвать в армию 160 тысяч новобранцев, у них идет весенний призыв на срочную службу. Поэтому все зависит от того, насколько враг будет обеспечен ресурсами для наступательных действий, которые происходят именно сейчас. А уже после этого возможен второй этап дальнейших наступательных действий противника.

«Если к лету у Путина будет определенный ресурсный потенциал, тогда вполне возможен вариант такого рода действий. Российско-белорусские военные учения запланированы на осень, но при необходимости они могут сформировать нужные силы раньше. Вспомним начало войны, когда почти круглый год продолжались военные учения россиян. Враг формировал группировку своих войск для наступательных действий с севера, востока и юга от Украины. Очень часто именно военные учения используются противником как прикрытие для подготовки наступательных действий. Россияне уже использовали эту тактику в начале 2022 года, поэтому есть опасность такого сценария и сейчас», — заключает Игорь Романенко.

