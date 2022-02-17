Угроза нападения не проходит: что на Западе говорят о российском вторжении

Угроза нападения не проходит: что на Западе говорят о российском вторжении

Соединенные Штаты предупреждают Украину, что РФ может напасть уже в течение следующих нескольких дней. А перед этим — совершить провокации, чтобы оправдать вторжение.

Угроза нападения не проходит, Россия готовит вторжение в Украину уже в ближайшие дни и сейчас размышляет над поводом для атаки.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН, ссылаясь на данные американской разведки, говорится 17 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Ситуация остается угрожающей и Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Об этом президент США Джо Байден заявил несколько часов назад.

Сегодня Соединенные Штаты получили обещанный ответ от России на их предложения по мирному диалогу. И он не наметил никаких перспектив на сближение. Среди ключевых положений документа – вновь требование вывести все войска и вооружения США из Европы и юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток.

Российский "Интерфакс" цитирует письмо, которое Москва направила в Вашингтон. И там говорится, что "Россия будет вынуждена реагировать, в частности путем реализации мероприятий военно-технического характера".

Ситуация настолько напряженна, что участие в заседании Совбеза ООН сегодня принял глава американской дипломатии Энтони Блинкен. Он заявил о том, что им точно известно о планах Кремля сфабриковать повод: например, обвинить украинские власти в этнических чистках на Востоке, геноциде, теракте, использовании химического оружия и тому подобное. Волна такой лжи уже льется из официальных российских источников. Блинкен подчеркнул, что цель России – захват Киева и подробно описал сведения американской разведки.

Блинкен заявил, что Россия готовит вторжение в Украину в ближайшие дни | Новости мира

"Российские ракеты и бомбы могут полететь по всей Украине. Коммуникации будут разрушены, кибератаки парализуют украинские институции. После этого российские танки будут атаковать мишени, которые уже были четко очерчены на подробных планах. Мы убеждены, что одной из мишеней станет украинская столица — Киев, город с многомиллионным населением", — отметил госсекретарь США

Блинкен публично предложил Лаврову встретиться на следующей неделе в Европе в формате с глазу на глаз, Россия — НАТО или Россия — ОБСЕ.

Сегодняшнее заседание Совбеза созвала именно Россия и собиралась его использовать, чтобы обвинить Украину. И собственно это и пыталась делать, в очередной раз рассказывая об ужасных преступлениях украинской армии. Но это не имело ни одного положительного отклика среди членов Совбеза. Напротив, все говорили именно об обострении ситуации Россией.

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