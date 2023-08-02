Угроза нападения "вагнеровцев" на страны НАТО: Бессмертный заявил о "колоссальной опасности"

Подразделы сил НАТО, находящиеся сейчас в Польше и странах Балтии, технически обеспечены на уровне минимума, подчеркнул эксперт.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что уровень угрозы со стороны "вагнеровцев" для стран НАТО, в частности Польши и стран Балтии, колоссальный.

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

"Надо очень серьезно относиться к диверсионно-разведывательным операциям, которые будут проводиться "вагнеровцами". Надо понимать, что это "дикая дивизия". Это в большинстве криминальные преступники, которые способны на все. Поэтому минимум диверсионно-разведывательная работа. Следующее – это проведение Больше того, в оборонной концепции НАТО рассчитано принятие первого боя, пока подходят резервы . Об этом больше разговоров, чем имеющегося ресурса, потому что мобилизационные ресурсы, планы, принятые на Мадрицком саммите НАТО, они выполнены примерно на три четверти", — отметил он.

Бессмертный рассказал, что подразделения сил НАТО, находящиеся сейчас в Польше и Литве, Латвии и Эстонии, технически обеспечены на уровне минимума.

"Отсюда надо понимать, что эта "дикая дивизия", официально имеющая до 7 тыс, плюс 7 тысяч, неизвестно где растворились. Это не такое уж малое подразделение", — подчеркнул он.

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Эксперт считает, что польские чиновники понимают, что законтрактованные ресурсы НАТО в их страну начнут поступать с середины следующего года. Следовательно, сегодня есть целый ряд проблем, которые придется решать Альянсу.

"Нужно формировать силовой ответ, потому что дипломатический — уже не способен остановить московского "фюрера", — подчеркнул Бессмертный.

Как сообщалось ранее, "вагнеровец" признался журналистке о нападении на страну НАТО Польшу.

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