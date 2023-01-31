Угроза наступления из Беларуси: в разведке рассказали, что решил Лукашенко

Украина следит за событиями в Беларуси и Силы обороны готовы к разным сценариям.

По данным ГУР Минобороны, со стороны Беларуси по состоянию на 31 января не сформирована необходимая для наступления на Украину ударная группировка.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не прекратит своих попыток втянуть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в войну против Украины.

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"Путин, безусловно, не будет прекращать попытки втянуть Беларусь и Лукашенко в полномасштабную войну и наземную операцию против Украины вместе с российской оккупационной армией. Но вместе с тем сегодня нет признаков того, что эти попытки успешны. Ни те, которые касаются политического решения, ни касающиеся практического воплощения его в жизнь", – сообщил Юсов.

Он подчеркнул, что Лукашенко на сегодняшний день не принял решение о прямом участии в войне РФ против Украины.

"То есть необходимая ударная группировка со стороны Беларуси не сформирована. Украина, безусловно, отслеживает все эти события, как отслеживают и наши партнеры. И Силы обороны готовы к разным сценариям. Сегодня мы констатируем, что как такого решения белорусским руководителем не принято", — рассказал представитель разведки.

Напомним, по данным украинской разведки на 25 января, на территории Беларуси находятся 5,8 тыс. российских военных. В ГУР подчеркнули, что это совсем не такой контингент, как был в начале российской агрессии.

Как сообщили в ГПСУ, с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет минимум две недели.

По данным ГУР, на сегодняшний день белорусская армия не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск как наемники.

31 января Минобороны Беларуси заявило о начале "общей штабной тренировки" вместе с российскими войсками.

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