Угроза наступления на Киев или запад Украины: военный предупредил о сложной ситуации

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал, что россияне продолжат наступление на фронте, однако это не будет легкая победа.

Об этом он рассказал в интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что украинцам пока рано расслабляться, потому что у России есть планы по оккупации Украины.

"Легкой победы в России не будет. За Покровск, условно, добровольцев из Покровска, осталось мало воевать. За Павлоград, я думаю, еще есть, и еще много. И я в принципе от обороны Киева далеко бы не отходил. Мы же делали и фортификации, и минирование. То есть и об этом речь может быть. Сейчас пришли КНДРовцы в Курск. Завтра могут белорусы пойти на Чернигов. Или на Луцк", - сказал Сергей Филимонов.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!

Читайте также: