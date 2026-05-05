Угроза наступления со стороны Беларуси: есть ли там российские военные и как Лукашенко может помочь Путину

В ГПСУ оценили угрозу наступления со стороны Беларуси

Беларусь строит полигоны на границе с Украиной и с ее территории залетают воздушные шары с ретрансляторами для вражеских воздушных целей. Такие шаги представляют угрозу для Украины.

Об этом в эфире телемарафона в комментарии ТСН сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Активность на белорусско-украинской границе

Еще несколько дней назад президент Зеленский заявил о «специфической активности» вблизи границы. Впоследствии стало известно, что в Украину с территории Беларуси залетал воздушный шар, который может быть ретранслятором сигнала для вражеских средств поражения.

Об активности вертолетов на границе со стороны Беларуси говорил и советник министра обороны Сергей «Флэш».

«Что касается вертолетов, то наши группы их не фиксировали и не прослушивали. Конечно, с помощью технических средств наблюдения фиксировались определенные цели на территории Беларуси. Но воздушный шар, который несет на себе ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для российских воздушных средств поражения — то да, это произошло. В свое время Беларусь заявляла о создании южного оперативного командования у границы с Украиной, обустраиваются полигоны — это риски, которые несет это направление и мы должны быть готовы к любой ситуации», — сказал Андрей Демченко.

Есть ли российские военные на территории Беларуси

Андрей Демченко отметил, что несмотря на это сейчас на территории Беларуси не фиксируется большого количества российских военных.

Также спикер ГПСУ отметил, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, а потому стоит быть готовыми к любому развитию ситуации.

Как Россия может использовать инфраструктуру Беларуси в войне против Украины

Он отметил, что военную инфраструктуру Беларуси может использовать Россия в войне против Украины.

«Это те шаги, которые направлены на поддержку России и представляют угрозу нашему государству», — пояснил Андрей Демченко.

