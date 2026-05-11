Угроза нового наступления из Беларуси: что говорят жители украинских приграничных сел и в ГПСУ

Существует ли угроза наступления из Беларуси

Вдоль северной границы Россия запускает «Шахеды» на Киев, а из самой Беларуси прилетел воздушный шар с ретранслятором, который усиливает вражеские средства поражения.

На фоне заявлений о специфической активности соседней республики, ТСН отправилась посмотреть, как сейчас укреплены рубежи и с какими настроениями живут люди в ближайших к границе селах. Подробности — в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Жители приграничья хорошо помнят февраль 2022 года, когда Беларусь дала карт-бланш российским войскам для наступления на Киев. Теперь бывшим соседям не доверяют. Раньше здесь гуляли совместные свадьбы, а теперь, чтобы увидеть родных, приходится объезжать сотни километров через Польшу.

Когда-то оживленный пункт пропуска, через который проходило до 3 тысяч человек в сутки, теперь превратился в тупик. Дорога заканчивается огромным рвом.

Более тысячи километров границы сегодня перекопано, заминировано и затянуто колючей проволокой. Оборонительные сооружения и инженерные заграждения прикрывают скрытые подразделения Сил обороны.

Юрий Шахрайчук, представитель 9 пограничного отряда: «Мы их не видим, знаем, что противник не знает места их расположения».

Рубеж патрулируют круглосуточно: пешком — со служебными собаками, на спецмашинах с крупнокалиберными пулеметами и с помощью квадрокоптеров.

Пограничник Владимир: «У нас местность болотистая-лесистая, проверяем труднодоступные места».

В Госпогранслужбе отмечают, что в Беларуси постоянно проводят проверки боеготовности и обустраивают новые полигоны, которые в любой момент может использовать Россия.

Андрей Демченко, спикер ГПСУ: «То, что говорит военно-политическое руководство государства, то, что отмечают подразделения разведок — оно пока все касается вглубь территории Беларуси».

Несмотря на напряжение, жители сел продолжают заниматься хозяйством, хотя обида на соседей остается глубокой.

Пан Иван, местный житель: «День прошел — и слава Богу. Конечно обида. Зачем людей убивать».

Украинцы надеются, что когда-то по ту сторону границы таки опомнятся, но пока продолжают усиливать оборону ежеминутно.

