Угроза новой пандемии: что такое "болезнь X" и какие вирусы могут прийти на смену COVID-19

Директор ВОЗ подчеркнул, что нужно быть готовыми к "непредсказуемым" событиям.

В среду, 17 января, Всемирная организация здравоохранения в Давосе выступила с тревожным заявлением из-за возможной предстоящей "болезни X". В ВОЗ призвали мир готовиться к борьбе с неизвестным заболеванием, а также не исключили возможность введения пандемии.

Что известно о "болезни X", какова вероятность новой пандемии и имеет ли болезнь симптоматику — читайте в ТСН.ua.

Что такое "болезнь X"

Как пишет Forbes, "болезнь X" – это "ложная болезнь", а гипотетическая неизвестная угроза. Это название используется учеными для разработки контрмер, включая вакцины и тесты, которые можно будет использовать в случае будущей вспышки. Еще в ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из более 300 ученых для изучения неизвестного патогена, который может вызвать серьезную пандемию.

Может быть в 20 раз смертоноснее, чем COVID-19

По прогнозам ВОЗ, неизвестная болезнь, которая учеными определяется как "X", может быть в 20 раз опаснее коронавируса. Она может прийти на смену COVID-19.

Поэтому 17 января специалисты и ученые собрались на Всемирный экономический форум в Давосе для обсуждения потенциальных рисков и мер противодействия в борьбе с новой болезнью.

Поскольку "болезнь X" – это наименование теоретического неизвестного патогена, то симптоматики она отсутствует.

Пандемия может вернуться – тревожное заявление ВОЗ

После обсуждения на полях Всемирного экономического форума в Давосе ученые сделали нелестный прогноз. Они призвали мир готовиться к новой "болезни X" и предполагают, что пандемия из-за распространения опасного вируса может повториться. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вы даже можете назвать COVID-19 первой "болезнью X" , и это может повториться", — сказал он.

Директор ВОЗ подчеркнул, что нужно быть готовыми к "непредсказуемым" событиям в будущем.

"Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это неоднократно было в нашей истории, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам", – пояснил он.

Какая болезнь может прийти на смену СОVID-19

В статье Forbes исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил об обнаружении пробелов в знаниях не только по болезни X, но и ряду вирусов и патогенов, определенных как приоритетные.

Среди приоритетных вирусов ученые называют:

COVID-19,

геморрагическую лихорадку Крым-Конго,

Эбола, Марбург,

лихорадку Ласса,

восточный респираторный синдром (СРС),

тяжелый острый респираторный синдром (ТГРС),

Нипах,

лихорадку Рифт-Валли

Зика.

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