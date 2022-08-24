Угроза обстрелов сохраняется: военный эксперт считает, что РФ 24 августа устроит ракетный террор

Оккупационная российская армия может использовать День Независимости Украины для совершения тяжких преступлений, прежде всего, речь идет о ракетном терроре.

Об этом 24 августа в эфире FreeДом сказал политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Тенденция обстрелов сохраняется, к сожалению. Сумская область – обстрелом из ствольной артиллерии нанесен удар по территориальным громадам – более 45 прилетов. Харьков, два района – обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО. Мы можем говорить, что день начался с активизации ракетного террора РФ. В то же время можно говорить и об уменьшении в Черном море носителей ракет, где сосредоточены четыре единицы, которые могут одновременно запустить до 27 ракет "Калибр". До этого сообщалось о пяти носителях ракет "Калибр". Но угроза нанесения ударов с акватории Черного моря остается. В зоне поражения могут все области Украины", — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что обстрелы РФ могут также производиться и с территории Беларуси.

"Не стоит исключать и территорию Беларуси. Там базируются ракеты дальностью до 200 км С-300 и были переброшены "Искандеры" дальность от 200 до 500 км в зависимости от модификации", — добавил Снегирев.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 182-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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