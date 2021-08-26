Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев бежать на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце

Украина однако готовит новые рейсы, чтобы забрать своих людей.

Украина готовит новый эвакуационный рейс из Афганистана, в списке остается около 90 человек. Это граждане Украины и члены их семей. Положение осложнено тем, что сразу несколько западных спецслужб сообщили о чрезвычайно высокой угрозе теракта в международном аэропорту Кабула — единственном месте в Афганистане, откуда все еще летают западные самолеты. Несколько стран даже призвали своих граждан немедленно покинуть аэропорт и пытаться оставить страну наземным путем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Каждые тридцать девять минут из международного аэропорта Кабула взлетает американский борт. Эвакуированных совместными усилиями афганцев уже более 90 тысяч. Тысячи — пытаются добраться до аэропорта. Это сложнее с каждым часом. Талибы оборудовали КПП, через которое проходят только граждане США и стран НАТО. Когда афганцев собирается много — талибы разгоняют их слезоточивым газом.

Также читайте ВОЗ останется в Афганистане, но ее запасы на исходе

Ситуация еще сильнее обостряется, когда сообщают, что в аэропорту вот-вот произойдет теракт. Американцы немедленно призывают всех держаться от аэропорта подальше. Находящихся извне просят уходить и искать другие способы выбраться из страны, или же ждать дальнейших инструкций.

«Террористы прекрасно понимают, что у людей осталось мало времени на то, чтобы улететь из страны. Что это концентрирует людей в аэропорту. Поэтому это дает им возможность сделать что-то очень зрелищное и ужасное. Именно поэтому мы четко сообщаем людям о рисках. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить теракт», — сообщает Министрерство обороны Великобритании.

Такие же объявления распространяют Великобритания и Австралия, уже через несколько часов несколько европейских стран сообщают, эвакуировать людей самолетами аэропорта больше не смогут. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня заверил, Украина готовит четвертый рейс. Но признал, это очень сложно.

«Именно сейчас мы этим занимаемся — организацией следующего эвакуационного рейса. Украина не бросает своих никогда и не бросит. Хотя на месте ситуация в аэропорту Кабула значительно усложнилась», — отметил он.

Люди, которых не пускают в аэропорт пытаются добраться до границы. Это опасно, но сейчас в Афганистане непредсказуемо и опасно все. Представитель талибов, который неделю назад обещал, что его движение теперь уважать права женщин, уже предписывает женщинам сидеть дома пока талибы не разберутся, как надо вести себя с женщинами.

Отныне в стране запрещены песни. Побить могут просто за джинсы, ведь носить, по представлениям талибана о правильном исламе, можно только традиционную одежду. Поэтому люди бегут куда глаза глядят, на пакистанской границе собирается многотысячная толпа под раскаленным солнцем, оттуда мало информации, но видео, поступающее не менее страшное того, которое распространяли из аэропорта.

Новости мира: рейс из Афганистана - как Украина будет спасать своих граждан

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку