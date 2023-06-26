Угроза подрыва ЗАЭС: к каким последствиям приведет взрыв и кого коснется радиационное облако

По данным украинской разведки и СБУ, Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Оккупанты заменяли на атомной станции пруд-охладитель.

Кроме этого, глава ГУР Кирилл Буданов отчитался, что около четырех из шести энергоблоков АЭС террористы разместили взрывчатку.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.ua.

В Кремле, как всегда, все отрицают и ссылаются на оценку ситуации от МАГАТЭ. Мол, с безопасностью на крупнейшей атомной электростанции Европы все хорошо.

Однако и Международное агентство по атомной энергии не дает четкого ответа про ситуацию на Запорожской АЭС. Там заявили, что оккупанты якобы заминировали не пруд-охладитель, а – в другом месте: в частности, внутри станции и по ее периметру.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приезжавший на оккупированную АЭС в Запорожской области после подрыва Каховской ГЭС, хоть и признает, что присутствие взрывчатки на станции не соответствует стандартам безопасности, уверяет: "Основные функции безопасности объекта — не будут существенно нарушены".

В случае же худшего сценария – взрыва на ЗАЭС, самая большая опасность будет в 50-километровой зоне вокруг станции. Однако и в 100 км от эпицентра возможного взрыва также будет значительное загрязнение, предупредили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

В 50-ти километровую зону в Запорожье входят: Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Михайловка.

На Днепропетровщине: Никополь, Марганец, Покровское, Красногригорьевка, Грушевка, Томаковка, Покров.

Энергетики, спасатели, полиция и медики в зоне 200 км вокруг ЗАЭС уже создают специальные штабы. А всех, кто в случае опасности захочет уехать из этой зоны – обещают обеспечить транспортом.

Если россияне отважатся на очередную рукотворную техногенную катастрофу в Украине, дальше все будет зависеть от погоды, в частности, ветра.

Если ветер будет в западном направлении, радиация вполне может достичь европейских государств. А в восточном – целиком задеть саму Россию.

Тем временем американские сенаторы от обеих партий уже внесли резолюцию, что любое использование Россией или Белоруссией тактического ядерного оружия или удар по ядерному объекту – НАТО будет рассматривать как нападение на себя: радиацию понесет на страны Альянса. И начнет действовать по своему праву на защиту.

Заминирование Запорожской АЭС: что известно

22 июня Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Глава государства проинформировал об этом представителей "Большой семерки" и "Большой двадцатки" и подчеркнул, что мир может предотвратить трагедию, деоккупировав ЗАЭС.

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского и назвали слова президента Украины "ложью".

Если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 миллиарда человек и 40 стран. Еще в августе 2022 года в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения проинформировали, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на ЧАЭС. Зона отчуждения составит до 30 тыс. км (как 10 Чернобыльских зон отчуждения). Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тыс. лет. Придется переселить 2 млн человек. Украину покроет выброс радиоактивного цезия в опасном для всего живого грунтах и водоемах количестве. Радиоактивные вещества в зависимости от погоды полетят либо в Европу, либо в Беларусь и Россию.

Министерство здравоохранения обнародовало советы по содержанию домашних аптечек для жителей 50-километровой зоны вокруг Запорожской атомной станции из-за возможной угрозы подрыва.

РФ всерьез готовится к подрыву ЗАЭС - последние новости настораживают

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