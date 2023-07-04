Угроза подрыва ЗАЭС: как готовятся к чрезвычайной ситуации детсады Киева

Чиновники говорят, что проводят тренинги по эвакуации и учат дошкольников деловым играм.
Киевляне продолжают обсуждать возможную радиационную угрозу от предполагаемого взрыва на Запорожской АЭС, который могут устроить российские оккупанты. За ситуацией на АЭС с тревогой следит весь мир. В некоторых областях Украины даже проводят учения на случай радиационной угрозы.
Тем временем, родителям воспитанников столичного детсада отправлялись предупреждения о том, что в случае радиационной опасности у них есть час, чтобы забрать детей, если не успеют, то дети останутся на два дня в укрытии.
Как выяснил сайт ТСН.ua, такие сообщения рассылали в группе для родителей частного детского сада в Киеве. Мы решили поинтересоваться, что происходит с радиационной безопасностью в коммунальных заведениях столицы, а именно – как будут спасать детей, хватит ли бомбоубежищ и противогазов.
Угроза теоретическая, но готовимся
Специалисты говорят, что сейчас эта радиационная угроза только теоретическая. Дай Бог, чтобы она такой и оставалась.
Некоторые эксперты уже заявили, что Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А населенные пункты рядом должны быть максимально эвакуированы или находиться внутри помещений.
Но, как заверили нас в КГГА, город готовится к возможной чрезвычайной ситуации, которая теоретически может произойти в результате теракта на ЗАЭС.
В каждом столичном районе созданы эвакуационные комиссии, которые будут извещать население в случае возникновения радиационной или иной угрозы. Также районные эвакуационные комиссии есть при учебных заведениях.
Как ранее объясняли в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, именно эти комиссии отвечают за непосредственное планирование, подготовку, организацию и, в случае необходимости, эвакуацию в своих районах. В каждом районе определены места, где будут действовать сборные пункты эвакуации.
Что с безопасностью в детсадах?
В Департаменте образования и науки КГГА говорят, что в соответствии с протоколом №27 заседание Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА от 21.06.2022 комиссионно с участием представителей райгосадминистраций, Главного управления ГСЧС в Киеве, Департамента муниципальной безопасности КГГА проведен мониторинг оценки объектов (зданий, сооружений, помещений) учебных заведений относительно возможности их использования, как простейших укрытий.
"В соответствии с распоряжением Киевской военной администрации от 22 мая 2023 года "Об утверждении Плана основных мероприятий гражданской защиты территориальной подсистемы города Киева единой государственной системы гражданской защиты на 2023 год" в учреждениях дошкольного образования города Киева по отдельному графику проведена "Неделя безопасности ребенка", — сообщил по запросу сайта ТСН.ua Илья Пасько, заместитель директора Департамента образования и науки КГГА.
Деловые игры и тренинги по эвакуации
В учреждениях дошкольного образования выполнялись задачи в рамках безопасности:
- выработка у детей дошкольного возраста умений и навыков защиты своего здоровья и жизни во время чрезвычайных ситуаций
- усовершенствование теоретических знаний и практических навыков медработников по вопросам защиты от последствий чрезвычайных ситуаций
- улучшение качества образовательной работы в учреждениях дошкольного образования по вопросам охраны жизни, здоровья и норм поведения детей во время чрезвычайных ситуаций
- пропаганда опыта учреждений дошкольного образования по организации и осуществлению образовательной работы по защите жизни и здоровья во время чрезвычайных ситуаций.
"Воспитатели провели с детьми деловые игры, моделирование поведения в необычных ситуациях, консультации, семинары, практические тренинги по эвакуации детей и работников. Практическое закрепление навыков, возможности реализовать полученные знания в заведениях дошкольного образования осуществлялись согласно программе "Охрана жизни и здоровья детей. Нормы поведения в ЧС", — сообщил сайту ТСН.ua Илья Пасько.
Средства на противогазы есть в районах
Кстати, обеспечением детей противогазами или другими средствами защиты должен в соответствии со своими ассигнованиями заниматься каждый столичный район. Денежные средства на это были предусмотрены и находятся именно в районах.
"Материально-техническое обеспечение гражданской защиты учебных заведений осуществляется в соответствии с заявками руководителей с учетом сметы расходов по отрасли "Образование". Сейчас расходы финансируются согласно постановлению Кабмина от 09 июня 2021 года "Об утверждении Порядка исполнения полномочий казначейской службой в особом режиме в условиях военного состояния" с изменениями", — объясняет заместитель директора департамента.
Чему учат персонал?
Илья Пасько добавляет, что согласно ст. 39, 40 Кодекса гражданской защиты Украины, работники учебных заведений ежегодно проходят подготовку (переподготовку) в Учебно-методическом центре гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в соответствующих категориях.
"Для директоров учебных заведений проведены семинары-практикумы по действиям во время угроз и при возникновении чрезвычайных ситуаций разного характера, в частности, вызванных военными действиями при участии мастеров производственного обучения Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности города Киева. Кроме того, к руководителям учебных заведений. и родителей доведены рекомендации Министерства образования и науки Украины "Безопасное обучение: если ваш ребенок во время ядерного взрыва – в школе или садике ", — добавляет Илья Пасько.
О чем идет речь в рекомендациях
В рекомендациях Минобразования отмечается, что если ребенок во время ядерного взрыва находится в школе или садике, он должен оставаться там в укрытии с другими детьми.
Для этого родителям нужно :
- Убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или детсада есть план действий на случай ядерного взрыва. Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации.
- Если дирекция заведения не проинформировала вас об этом, вы должны договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети, не будут открывать, пока не будет разрешения от органов власти. Это значит, что прийти и забрать ребенка оттуда, пока нет официальных объявлений, что угроза прошла, будет невозможно. Объясните им, что лишнее открытие дверей укрытия и допуск туда пришедших с улицы родителей навредит детям.
- Убедитесь, что укрытие адаптировано к нахождению там в условиях ядерной опасности. Есть ли у администрации школы соответствующие документы, акты проверки органов контроля, свидетельствующие о том, что укрытие – пригодное, а также акт ГСЧС о том, что помещение в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии. Некоторые заведения имеют специальные противорадиационные укрытия или более надежные хранилища – герметичные. Однако при отсутствии таковых допускается нахождение в простейших укрытиях, но в которых соблюдены установленные требования.
Ранее сайт ТСН.ua сообщал о вероятной аварии на ЗАЭС: куда пойдет радиационное облако, какой будет зона отчуждения и что делать в случае ЧП.
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