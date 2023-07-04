Угроза подрыва ЗАЭС: как готовятся к чрезвычайной ситуации детсады Киева

Чиновники говорят, что проводят тренинги по эвакуации и учат дошкольников деловым играм.

Киевляне продолжают обсуждать возможную радиационную угрозу от предполагаемого взрыва на Запорожской АЭС, который могут устроить российские оккупанты. За ситуацией на АЭС с тревогой следит весь мир. В некоторых областях Украины даже проводят учения на случай радиационной угрозы.

Тем временем, родителям воспитанников столичного детсада отправлялись предупреждения о том, что в случае радиационной опасности у них есть час, чтобы забрать детей, если не успеют, то дети останутся на два дня в укрытии.

Такие сообщения поступали родителям из частного садика

Как выяснил сайт ТСН.ua, такие сообщения рассылали в группе для родителей частного детского сада в Киеве. Мы решили поинтересоваться, что происходит с радиационной безопасностью в коммунальных заведениях столицы, а именно – как будут спасать детей, хватит ли бомбоубежищ и противогазов.

Угроза теоретическая, но готовимся

Специалисты говорят, что сейчас эта радиационная угроза только теоретическая. Дай Бог, чтобы она такой и оставалась.

Некоторые эксперты уже заявили, что Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А населенные пункты рядом должны быть максимально эвакуированы или находиться внутри помещений.

Но, как заверили нас в КГГА, город готовится к возможной чрезвычайной ситуации, которая теоретически может произойти в результате теракта на ЗАЭС.

В каждом столичном районе созданы эвакуационные комиссии, которые будут извещать население в случае возникновения радиационной или иной угрозы. Также районные эвакуационные комиссии есть при учебных заведениях.

Как ранее объясняли в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, именно эти комиссии отвечают за непосредственное планирование, подготовку, организацию и, в случае необходимости, эвакуацию в своих районах. В каждом районе определены места, где будут действовать сборные пункты эвакуации.

Что с безопасностью в детсадах?

В Департаменте образования и науки КГГА говорят, что в соответствии с протоколом №27 заседание Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА от 21.06.2022 комиссионно с участием представителей райгосадминистраций, Главного управления ГСЧС в Киеве, Департамента муниципальной безопасности КГГА проведен мониторинг оценки объектов (зданий, сооружений, помещений) учебных заведений относительно возможности их использования, как простейших укрытий.

"В соответствии с распоряжением Киевской военной администрации от 22 мая 2023 года "Об утверждении Плана основных мероприятий гражданской защиты территориальной подсистемы города Киева единой государственной системы гражданской защиты на 2023 год" в учреждениях дошкольного образования города Киева по отдельному графику проведена "Неделя безопасности ребенка", — сообщил по запросу сайта ТСН.ua Илья Пасько, заместитель директора Департамента образования и науки КГГА.

Деловые игры и тренинги по эвакуации

В учреждениях дошкольного образования выполнялись задачи в рамках безопасности:

выработка у детей дошкольного возраста умений и навыков защиты своего здоровья и жизни во время чрезвычайных ситуаций

усовершенствование теоретических знаний и практических навыков медработников по вопросам защиты от последствий чрезвычайных ситуаций

улучшение качества образовательной работы в учреждениях дошкольного образования по вопросам охраны жизни, здоровья и норм поведения детей во время чрезвычайных ситуаций

пропаганда опыта учреждений дошкольного образования по организации и осуществлению образовательной работы по защите жизни и здоровья во время чрезвычайных ситуаций.

"Воспитатели провели с детьми деловые игры, моделирование поведения в необычных ситуациях, консультации, семинары, практические тренинги по эвакуации детей и работников. Практическое закрепление навыков, возможности реализовать полученные знания в заведениях дошкольного образования осуществлялись согласно программе "Охрана жизни и здоровья детей. Нормы поведения в ЧС", — сообщил сайту ТСН.ua Илья Пасько.

Средства на противогазы есть в районах

Кстати, обеспечением детей противогазами или другими средствами защиты должен в соответствии со своими ассигнованиями заниматься каждый столичный район. Денежные средства на это были предусмотрены и находятся именно в районах.

"Материально-техническое обеспечение гражданской защиты учебных заведений осуществляется в соответствии с заявками руководителей с учетом сметы расходов по отрасли "Образование". Сейчас расходы финансируются согласно постановлению Кабмина от 09 июня 2021 года "Об утверждении Порядка исполнения полномочий казначейской службой в особом режиме в условиях военного состояния" с изменениями", — объясняет заместитель директора департамента.

Где лучше находиться во время ядерного взрыва

Чему учат персонал?

Илья Пасько добавляет, что согласно ст. 39, 40 Кодекса гражданской защиты Украины, работники учебных заведений ежегодно проходят подготовку (переподготовку) в Учебно-методическом центре гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в соответствующих категориях.

"Для директоров учебных заведений проведены семинары-практикумы по действиям во время угроз и при возникновении чрезвычайных ситуаций разного характера, в частности, вызванных военными действиями при участии мастеров производственного обучения Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности города Киева. Кроме того, к руководителям учебных заведений. и родителей доведены рекомендации Министерства образования и науки Украины "Безопасное обучение: если ваш ребенок во время ядерного взрыва – в школе или садике ", — добавляет Илья Пасько.

О чем идет речь в рекомендациях

В рекомендациях Минобразования отмечается, что если ребенок во время ядерного взрыва находится в школе или садике, он должен оставаться там в укрытии с другими детьми.

Рекомендации от Минобразования

Для этого родителям нужно :

Убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или детсада есть план действий на случай ядерного взрыва. Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации. Если дирекция заведения не проинформировала вас об этом, вы должны договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети, не будут открывать, пока не будет разрешения от органов власти. Это значит, что прийти и забрать ребенка оттуда, пока нет официальных объявлений, что угроза прошла, будет невозможно. Объясните им, что лишнее открытие дверей укрытия и допуск туда пришедших с улицы родителей навредит детям. Убедитесь, что укрытие адаптировано к нахождению там в условиях ядерной опасности. Есть ли у администрации школы соответствующие документы, акты проверки органов контроля, свидетельствующие о том, что укрытие – пригодное, а также акт ГСЧС о том, что помещение в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии. Некоторые заведения имеют специальные противорадиационные укрытия или более надежные хранилища – герметичные. Однако при отсутствии таковых допускается нахождение в простейших укрытиях, но в которых соблюдены установленные требования.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал о вероятной аварии на ЗАЭС: куда пойдет радиационное облако, какой будет зона отчуждения и что делать в случае ЧП.

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