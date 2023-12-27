Угроза потери Марьинки, ожесточенные бои за Авдеевку и необходимость мобилизации: главные заявления Тарнавского

На фронте всегда ощущается недостаток и человеческих, и технических ресурсов, поэтому мобилизация необходима.
Командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский, где сейчас продолжаются одни из самых сложных боев на фронте, рассказал "ВВС News Украина" актуальную ситуацию вокруг Авдеевки, Марьинки и предупредил о сложном 2024 году.
ТСН.ua собрал главные заявления, озвученные в интервью.
Бои за Авдеевку: сможет ли враг окружить город
По словам Тарнавского, Россия уже третий месяц штурмует Авдеевку. Оккупационная армия не жалеет ни технику, ни личный состав. Оккупанты бросают на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V".
Он подчеркнул, что Силы обороны постоянно маневрируют, потому что одна воинская часть не может удержать весь участок фронта.
"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление происходит в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов", — сказал генерал.
Тарнавский не прогнозирует, существует ли реальная угроза окружения Авдеевки.
"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление происходит в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов", — подчеркнул генерал.
Есть ли смысл удерживать Марьинку
Тарнавский отметил, что задача военного командования, прежде всего, это сохранить личный состав. В частности, в боях за Марьинку в Донецкой области.
"Не путем самодурства или ликвидации нашего личного состава, а умелых действий: маневром, огнем, перемещением, введением противника в заблуждение. Поэтому сегодня вопрос не стоит так – отойти или что. Мы сегодня четко осознаем, если где-то все уничтожено или нет возможности – наш задача, прежде всего, сохранить личный состав, и мы принимаем все меры для того, чтобы она была не "любой ценой", — прокомментировал он.
Генерал добавил, что россияне стерли город с лица земли.
"Марьинка — это небольшой городок, пригород Донецка, и бои за Марьинку ведутся уже не день и не месяц. Второй год там продолжаются активные боевые действия", — отметил военный.
Что происходит в районе Роботиного на юге
Тарнавский рассказал, что оккупационные войска пытаются "давить" на украинские войска и ведут активные штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области.
"Что такое Роботино? Это тот участок местности, где враг имел потери в территории. Где сегодня он давит, проводит активные штурмовые действия. Но во время наступления врага на любом участке, поверьте мне, есть как положительные, так и негативные последствия для них". Они пытаются добиться успеха, а для нас важно удержаться и дать четкое отпор", — рассказал он.
Генерал заверил, что Силы обороны дают достойный ответ оккупантам. Он добавил, что в его операционной зоне украинские силы ведут как оборону, так и наступление.
"Следующий год будет еще труднее"
По предположениям украинского генерала, следующий год для Украины в военном плане будет тяжелее предыдущего.
Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, оно будет еще сложнее. это знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", — сказал он, добавив, что он уверен в победе Украины.
Тарнавский объяснил о необходимости мобилизации
Украинский генерал объяснил, что на фронте всегда ощущается нехватка и человеческих, и технических ресурсов, а для победы в этой войне Украине нужны дополнительные силы и средства, ведь военные устают и нуждаются в ротации.
"Всегда есть нехватка ресурса – как человеческого, так и технического. Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства – мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, у них такое понятие, как усталость. Поэтому их нужно подменить, заменить. Как в спортивных матчах, в футболе это изменение проходит – точно так же и здесь", — сказал генерал.
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