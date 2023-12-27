Угроза потери Марьинки, ожесточенные бои за Авдеевку и необходимость мобилизации: главные заявления Тарнавского

Командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский, где сейчас продолжаются одни из самых сложных боев на фронте, рассказал "ВВС News Украина" актуальную ситуацию вокруг Авдеевки, Марьинки и предупредил о сложном 2024 году.

ТСН.ua собрал главные заявления, озвученные в интервью.

Бои за Авдеевку: сможет ли враг окружить город

По словам Тарнавского, Россия уже третий месяц штурмует Авдеевку. Оккупационная армия не жалеет ни технику, ни личный состав. Оккупанты бросают на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V".

Он подчеркнул, что Силы обороны постоянно маневрируют, потому что одна воинская часть не может удержать весь участок фронта.

"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление происходит в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов", — сказал генерал.

Тарнавский не прогнозирует, существует ли реальная угроза окружения Авдеевки.

"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление происходит в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов", — подчеркнул генерал.

Есть ли смысл удерживать Марьинку

Тарнавский отметил, что задача военного командования, прежде всего, это сохранить личный состав. В частности, в боях за Марьинку в Донецкой области.

"Не путем самодурства или ликвидации нашего личного состава, а умелых действий: маневром, огнем, перемещением, введением противника в заблуждение. Поэтому сегодня вопрос не стоит так – отойти или что. Мы сегодня четко осознаем, если где-то все уничтожено или нет возможности – наш задача, прежде всего, сохранить личный состав, и мы принимаем все меры для того, чтобы она была не "любой ценой", — прокомментировал он.

Генерал добавил, что россияне стерли город с лица земли.

"Марьинка — это небольшой городок, пригород Донецка, и бои за Марьинку ведутся уже не день и не месяц. Второй год там продолжаются активные боевые действия", — отметил военный.

Марьинка Донецкой области

Что происходит в районе Роботиного на юге

Тарнавский рассказал, что оккупационные войска пытаются "давить" на украинские войска и ведут активные штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области.

"Что такое Роботино? Это тот участок местности, где враг имел потери в территории. Где сегодня он давит, проводит активные штурмовые действия. Но во время наступления врага на любом участке, поверьте мне, есть как положительные, так и негативные последствия для них". Они пытаются добиться успеха, а для нас важно удержаться и дать четкое отпор", — рассказал он.

Генерал заверил, что Силы обороны дают достойный ответ оккупантам. Он добавил, что в его операционной зоне украинские силы ведут как оборону, так и наступление.

"Следующий год будет еще труднее"

По предположениям украинского генерала, следующий год для Украины в военном плане будет тяжелее предыдущего.

Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, оно будет еще сложнее. это знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", — сказал он, добавив, что он уверен в победе Украины.

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Тарнавский объяснил о необходимости мобилизации

Украинский генерал объяснил, что на фронте всегда ощущается нехватка и человеческих, и технических ресурсов, а для победы в этой войне Украине нужны дополнительные силы и средства, ведь военные устают и нуждаются в ротации.

"Всегда есть нехватка ресурса – как человеческого, так и технического. Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства – мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, у них такое понятие, как усталость. Поэтому их нужно подменить, заменить. Как в спортивных матчах, в футболе это изменение проходит – точно так же и здесь", — сказал генерал.

Напомним, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на востоке. Подробнее читайте по ссылке.

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