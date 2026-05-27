Угроза повторного наступления России из Беларуси: генерал-лейтенант шокировал планами Путина

РФ может готовить новое наступление из Беларуси

Россия якобы стягивает значительные ресурсы на границе между Украиной и Беларусью для нового удара по столице.

Существует ли реальная опасность повторного наступления с севера сейчас — в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Будет ли наступление России из Беларуси

По словам Игоря Романенко, несмотря на постоянное информационное нагнетание в медиапространстве, реальных оснований для паники относительно белорусского направления на сегодня нет. Комментируя разговоры о вероятном вторжении, эксперт отметил, что пока не подтверждает наличие реальных сил врага для такой операции.

«Сейчас такой угрозы со стороны Беларуси нет. Конечно, мы можем говорить об этом с утра до вечера, как это было в предыдущие годы войны: „А что там в Беларуси происходит?“, „Когда уже начнется наступление?“. Но я в таких разговорах участия не принимаю. По ситуации на сейчас соответствующей группировки российских войск в Беларуси нет», — пояснил Игорь Романенко.

Хватит ли России сил на еще один фронт

В то же время генерал-лейтенант отмечает, что гипотетически и чисто теоретически подобный сценарий развития событий в будущем исключать нельзя, ведь планы Кремля по захвату украинской столицы никуда не исчезли. Однако для реализации такого масштабного замысла российскому диктатору нужны колоссальные силы, которых он пока просто не имеет.

«Возможно ли такое наступление на Киев? Да, возможно. Но для этого Путину нужен ресурс, а ему его не хватает, чтобы выполнять уже поставленные задачи на территории Украины, что уж говорить о еще одном фронте с севера», — сказал он.

Напомним, на днях Минск обвинил Украину в попытках атак на Беларусь. В ГПСУ назвали эти заявления абсурдными. Ведь РФ использует территорию республики и других соседних государств для пролета своих ударных дронов в направлении Украины.

