Угроза прорыва на фронте, удары ATACMS и причины СОЧ: главное из интервью начальника Генштаба

В частности, Анатолий Баргилевич рассказал о вражеской попытке прорыва в Запорожской области и сообщил, как Украине помощь Курская операция.

Начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич рассказал о ситуации на фронте в Украине и на Курщине. В частности, сообщил о попытке врага прорвать оборону на Запорожье. Он намекнул, применялись ли ATACMS по России, и назвал главную причину СОЧ в украинской армии.

Об этом генерал-лейтенант рассказал в эфире "ТСН.Тыждень" в разговоре с корреспондентом ТСН Андреем Цаплиенко.

Угроза для Купянска

Российские оккупанты попытались зайти колонной в Купянск в Харьковской области. В Сети сообщалось, что враг вышел к реке Оскол и "перерезал" группировку украинских войск на левом берегу реки. Однако Баргилевич заверил, что "все атаки на Купянск были отбиты".

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"Противник был уничтожен. В настоящее время угрозы Купянску как городу нет. Будут приняты все соответствующие меры, чтобы усилить эту группировку и защитить ее. Купянск надежно обороняется подразделениями, которые там находятся", — заверил начальник Генштаба.

Попытка прорыва обороны на Запорожье

Генерал-лейтенант сообщил, что несколько дней назад российская армия пыталась прорвать оборону Запорожского направления.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своих целей", — отметил Баргилевич.

Он также прокомментировал сложную ситуацию вокруг города Курахово Донецкой области, и заявил, что шанс на удержание города еще есть:

"Шанс всегда есть, и мы будем держать его столько, сколько сможем".

Операция в Курской области и войска КНДР

Рассказал Баргилевич и о значении Курской операции, и о боевых столкновениях с войсками КНДР в регионе. Так, он отметил, что операция ВСУ на Курщине стала превентивным мероприятием на опережение вражеских планов. Планировали россияне до 30 августа зайти на территорию Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

"Они планировали в течение определенного времени установить буферную зону 20-30 км в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Определенная часть "вагнеровцев", примерно 6 000, сосредотачивалась на территории Курской области. Поэтому мы четко понимали, что должны принять превентивные меры. Это фактически был удар на опережение", – отметил начальник Генштаба.

Он также проинформировал, что на территории Курщины находится уже более 11 тыс. корейских военных, и "уже отмечались столкновения их с нашими военнослужащими на поле боя". По словам военного командующего, эти бойцы действуют в составе общевойсковых подразделений РФ под видом представителей коренного населения Дальнего Востока, в том числе бурят.

"Они с соответствующими документами, легализованные, подготовленные Мулянским учебным центром, специалистами Рязанского воздушно-десантного училища для того, чтобы вести операции в европейской части", — уточнил Баргилевич.

Применение ATACMS по России

Баргилевич сказал, что не может прямо ответить на вопрос по удару по арсеналу в Брянской области РФ якобы ракетами ATACMS, ведь "такие вещи не анонсируются, а ракеты говорят сами за себя".

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"Я только хочу отметить, что мы будем бороться с противником всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины, и уничтожать его на своей территории и на его территории. Всеми имеющимися силами, которые есть в нашем арсенале", — подчеркнул начальник Генштаба.

Противодействие КАБам

Генерал-лейтенант сообщил, что КАБы – самый болезненный вопрос для украинских военных на фронте, который наносит большой вред.

"Мы работаем над тем, чтобы найти надежную защиту. Руководством ВСУ такие операции разрабатываются и они будут осуществляться", – ответил Баргилевич на вопрос о противодействии КАБам.

Он также сообщил, что в России расположен самый большой запас авиабомб, доставшийся в наследство от СССР. Речь идет о десятках тысяч единиц.

Украина работает над собственными вариантами КАБов. Начальник Генштаба сказал: "Я думаю, что мы добьемся здесь успеха, и это будет презентовано".

Главная причина СОЧ

Как заявил Баргилевич, самовольное оставление части в ВСУ чаще всего вызвано психологической неготовностью новобранцев:

"В армию идут разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен".

Он признал, что СОЧ является проблемой для украинской армии, и решить ее должно помочь увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах от одного месяца до полутора. По словам начальника Генштаба, "это больше позволит подготовиться человеку".

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