Угроза российского вторжения: какой военной поддержки от США можно ожидать в ближайшее время

Угроза российского вторжения: какой военной поддержки от США можно ожидать в ближайшее время

Никакой новой информации о угрозах безопасности, кроме тех, что были озвучены президентом Байденом ранее, пока нет.

В Украину прибыла вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это более 80 тонн оружия для украинской армии. В то же время речь идет об эвакуации сотрудников нескольких посольств в Киеве.

Об эвакуации американских и европейских дипломатов и помощи Украине – 24 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, семьи сотрудников посольства США в Киеве эвкуируют, они получили приказ вернуться домой.

Что касается самих дипломатов — они по своему усмотрению могут решать, возвращаться ли им в США, или оставаться в Украине. По крайней мере, так вчера вечером на условиях анонимности ТСН сообщили двое высокопоставленных чиновников Госдепа.

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Официально ни одной новой информации о угрозах безопасности, кроме тех, что были озвучены президентом Байденом ранее — российское наступление может начаться в любой момент — пока нет. В то же время, в Госдепе отмечают, что само посольство продолжает работу, временная поверенная в делах Кристина Квин остается в Киеве. В то же время, для обычных американских граждан, не дипломатов, тоже поступила рекомендация — как можно быстрее покинуть Украину коммерческими или частными рейсами и воздержаться от новых путешествий туда. Уровень опасности путешествий подняли до 4 уровня – не путешествовать в связи с повышенным риском российского вторжения. А тех американских граждан, кто захочет сейчас быть в Украине, просят стать на специальный учет, чтобы упростить дальнейшую коммуникацию.

Соединенные Штаты уже планируют усиление Восточного фланга НАТО. Речь идет о высадке в восточных странах Альянса от одного до 5 тысяч военных, а также кораблей и судов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут CNN и NYT. Эти силы могут быть использованы как для защиты партнеров, так и возможной эвакуации американских граждан. Именно это на выходных в Кэмп-Дэвиде президент Джо Байден обсуждал со своим блоком безопасности. На этой встрече, как сообщает NBC, министр обороны США Ллойд Остин предложил и другие меры по удержанию России от нападения на Украину. Речь идет о полетах боевой авиации над Украиной и американских кораблях в Черном море.

Какую военную поддержку от США можно ожидать в ближайшее время

Напомним:

На фоне информации о возможном вторжении России секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день нет оснований для паники. ВСУ готовы дать отпор в случае агрессии. Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие, а политиков не манипулировать этой темой.

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Авторы: Ольгой Кошеленко, Звездной Степаненко