Угроза российского вторжения: политики собираются на Мюнхенскую конференцию, но без РФ

Нынешний кризис станет центральной темой встреч.

Безопасную ситуацию в Украине и вокруг нее сегодня будут обсуждать в Мюнхене. Нынешний кризис станет центральной темой и на официальных, и на кулуарных встречах среди лидеров стран, политиков, экспертов из ряда стран. Впрочем, российские представители отказались от участия, потому что не имеют прививок от наковыря одобренными в ЕС вакцинами.

Детальнее о встрече — в сюжете ТСН.Ранок за 18 февраля корреспондентки "Радио свобода" Зоряны Степаненко.

Как сделать этот мир более безопасным – об этом сегодня будут рассуждать лидеры более 30 стран мира. После двухлетнего карантинного перерыва они традиционно соберутся на конференцию в Мюнхене. Символично, что в этом немецком городе в свое время западные лидеры пытались унять Адольфа Гитлера. В угоду ему в конце концов отдали часть Чехословакии.

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В этом году будут здесь думать, как подтолкнуть к миру президента России Владимира Путина. Он сам на конференцию не приедет. Но ожидают в Мюнхене Владимира Зеленского, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Урсулу фон дер Ляйен, Камалу Гаррис — это далеко не полный перечень тех, кому ситуация небезразлична, кто в течение нескольких месяцев призывает Москву стать на путь мира.

Если этого не случится, Москву объединенный Запад предупреждает о серьезных последствиях. Пакет ограничений готов, заявили в ЕС накануне. "У нас подготовлен очень жесткий пакет. Как Высокий представитель я готов представить этот пакет. Я сделаю это, как только потребуется", — заявил Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель Верховный.

Ситуацию безопасности в Украине и вокруг нее обсудят в Мюнхене

На Западе очень встревожены тем, что ситуация на Донбассе обостряется. Накануне о происходящем союзникам, собравшимся в штаб-квартире НАТО, видеосвязью рассказывал глава украинского оборонного ведомства. Альянс предполагает, что Москва намеренно идет на эти провокации. "Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в ее намерениях", — говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Не видят в ЕС и НАТО никаких признаков деэскалации. Отвод войск, о котором заявляют россияне, здесь не подтверждают. Говорят наоборот о наращивании военного присутствия.