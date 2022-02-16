Угроза российского вторжения в Украину получила отклик за океаном: подробности о реакции США

Несмотря на заявления Кремля о частичном отводе войск и готовности к переговорам, в Вашингтоне вторжение России до сих пор считают возможным.

На границе с Украиной Россия до сих пор остается 150 тысяч военных. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе вчерашнего специального обращения по Украине. По его данным, несмотря на заявления Кремля о частичном отводе войск и готовности к переговорам, вторжение до сих пор остается возможным.

Об этом 16 февраля говорится в сюжете ТСН.18:30.

Заявления, которые делают российские власти, в Вашингтоне воспринимают сдержанно. Джо Байден приветствовал и декларируемую готовность Кремля к продолжению переговоров, и заявления об отводе части войск. Но все это – с оговорками.

Соединенные Штаты готовы садиться за стол переговоров, говорить о контроле за вооружениями и стратегической стабильности, которая будет касаться и НАТО, и России. Но такие базовые демократические ценности как неприкосновенность государственных границ и право стран выбирать альянсы не обсуждаются.

Относительно отвода войск, президент США сказал, что слышал заявления об этом, но американские аналитики отчитываются, что вокруг Украины — с российской и белорусской сторон скоплена 150-тысячная армия, поэтому о деэскалации можно будет говорить, когда изменится реальная ситуация на границах.

Обращение президента Соединенных Штатов было достаточно эмоциональным. Он обратился к россиянам и сказал, что не верит, чтобы они стремились к кровавой и разрушительной войне с Украиной. Заверил, что ни НАТО, ни Украина не являются их врагами, не имеют возле границ ракет, которыми их пугают, и не планируют их там размещать. И если Кремль все таки решит вторгнуться в Украину, в этом не будет никакой необходимости – только выбор.

"Если Россия нападет на Украину, она встретится с потрясающим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия избрала бесполезные смерти и разрушения. Вторжение в Украину – это выстрел у себя. Соединенные Штаты и наши партнеры и союзники ответят решительно. Наши союзники по НАТО сплочены и решительны, как никогда”, — говорил президент США.

В среду, 16 февраля, в Государственном департаменте также отреагировали на вчерашнее решение Государственной думы РФ, сделавшей первый шаг к признанию независимости псевдогосударственных образований Л/ДНР. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что если Путин одобрит это решение, это будет означать, что Россия отказывается от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям.

Такое решение будет грубым нарушением международного права, которое подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины и ставит под вопрос слова России о готовности идти путем дипломатических переговоров. И все это, как говорится в заявлении Блинкена, потребует быстрого и решительного ответа США и партнеров.

Байден заявил, что Россия еще оставлят 150 тысяч военных на границе с Украиной | Новости мира

Читайте также: