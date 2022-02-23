Угроза российской агрессии: к чему готовятся медики в приграничных районах

Из-за угрозы российского вторжения все пограничные больницы пытаются оборудовать генераторами, в центрах крови увеличивают запасы.

В случае объявления военного положения часть украинских медиков будет мобилизована в армию. В настоящее время медицинские учреждения работают в обычном режиме. Как уверяет глава Минздрава Виктор Ляшко, система здравоохранения имеет достаточно ресурса, чтобы справиться с потоком больных.

О том, как работают медицинские учреждения в приграничных районах, которые первыми примут удар при полномасштабной агрессии России, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Черниговской области, граничащей и с Россией, и с Беларусью, к чрезвычайным событиям готовятся уже не первую неделю. В местном роддоме еженедельно производят контроль средств оповещения, включая сигнал тревоги. Под учебную сирену здесь рожают, кормят и выхаживают малышей.

Если тревога будет настоящей – здесь есть бомбоубежище. На глубине 8 метров под землей смогут укрыться 100 человек.

В первую очередь сюда спустится лаборатория, анестезиологи, родильное отделение, а также отделение интенсивной терапии для новорожденных. Здесь уже есть кровати для малышей, места для рожениц. В случае необходимости через два часа количество оборудования будет в разы больше.

"Если потребуется, мы точно сможем там провести хирургическое вмешательство, а родить — вообще не проблема", — заметил главный врач роддома Василий Гусак.

Он служил в Афганистане, знает, что такое война. Еще в 2014 году здешнее бомбоубежище начали приводить в порядок.

В убежище можно автономно жить в течение 3 дней. В помещении есть свет, вода, резервуары для стоков, кислород в баллонах и главное — вентиляция с системой фильтров. Генератор старого образца, но работает и может питать всю больницу.

Из-за угрозы российского вторжения все пограничные больницы пытаются оборудовать генераторами или обновить уже имеющиеся. Дизельный генератор на 100 киловатт стоит около миллиона гривен.

Если события будут развиваться по самому худшему сценарию, в пограничных больницах может остановиться вся плановая помощь. Однако министр здравоохранения убеждает, что ресурса достаточно, поэтому больницы будут работать для всех. В настоящее время определен перечень заведений, которые будут работать в случае угрозы. Все они сейчас скапливают ресурсы.

В случае введения чрезвычайного положения в больницах будут увеличены запасы крови, но на сколько именно – это государственная тайна. В Черниговском областном центре всегда следят за тем, чтобы был по меньшей мере двухнедельный запас крови. Но сейчас решили накопить резерв.

Один из постоянных доноров по имени Николай говорит, что своими глазами видел, как кровь может спасать жизнь — на войне. Он был в 2015 году в Марьинке.

В случае больших кровопотерь нужны эритроциты и плазма – 450 миллилитров крови, которые сдал сегодня Николай, разделят на эти компоненты. Поскольку эритроциты сохраняются всего 42 дня, выстраиваться донорам в очередь сейчас не обязательно.

Однако центры крови готовы пополнить базы данных из тех, кто желает сдать кровь. При необходимости такие люди обзваниваются и вызываются на забор.

В случае военного положения часть медиков будет мобилизована | Новости Украины

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