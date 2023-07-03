Угроза теракта на ЗАЭС, обязательное появление в ТЦК и повестки: главные новости недели, 26 июня-2 июля

Какими были резонансные события на прошлой неделе – читайте на ТСН.ua.

Угроза теракта на Запорожской АЭС, обязательное появление в ТЦК, вручение повесток на улице, взрывы в Киеве и пожарная опасность в Украине – главные события прошлой недели в Украине, 26 июня-2 июля.

ТСН.ua собрал главные новости прошлой недели, 26 июня-2 июля, получившие резонанс в Украине.

Приказ в течение 10 дней явиться в военкомат

Правозащитник Ростислав Кравец прокомментировал приказы от ТЦК для военнообязанных в разных областях Украины в 10-дневный срок явиться в военкоматы. Он считает, что речь идет больше о "психологической истории".

"Вероятно, те люди, которые отвечают за мобилизацию, так сказать, "запороли" ее, и сейчас пытаются показать, что они что-то делают", – высказался адвокат, заверив, что за неприбытие в ТЦК в указанный срок никто не понесет ответственности.

Адвокат прокомментировал приказы от ТЦК в 10-дневный срок явиться в военкоматы / Фото: ТСН.ua

Угроза теракта в ЗАЭС

Из-за угрозы теракта на заминированной россиянами Запорожской АЭС в Украине были проведены соответствующие учения.

Как сообщил 28 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, власти подготовили план эвакуации жителей нескольких областей в случае совершения теракта на атомной электростанции. Так, в каждой области созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из 30-ти и 50-километровых зон.

В то же время, начальник украинской разведки сообщил, что с технической стороны Россия подготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС.

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Атака дронами по Киеву

В ночь 2 июля в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Киевской ОВА сообщили о движении вражеских беспилотников и работе ПВО. Это была первая атака дронами по городу за последние 12 дней.

Впоследствии в КМВА сообщили, что силы ПВО сбили все вражеские дроны Shahed в воздушном пространстве вокруг Киева. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Вручение повесток на улице и принудительное доставление в ТЦК

Адвокат Ростислав Кравец объяснил алгоритм действий, когда человека останавливают на улице для вручения повестки или же задерживают и пытаются доставить в ТЦК. Так, юрист объяснил, что военные не имеют права требовать и проверять документы, так что делают это вместе с полицией. Формально полицейские не имеют права передавать документы военным, но они это делают.

Кравец отметил, что в таких случаях представители ТЦК "сразу вам на коленке выписывают повестку, и некоторые военные, как показывает опыт, ничего не выписывают – пытаются вас заломить и затолкнуть в бус".

Если военнообязанного принудительно отвозят в ТЦК, следует обратиться в полицию с требованием защитить его права. Неявка в центр комплектования не является преступлением, отметил адвокат.

Адвокат прокомментировал вручение повесток на улице и принудительную доставкук в ТЦК / Фото: ТСН.ua

Пожарная опасность

В ряде областей Украины 28 июня объявлялся чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Укргидрометцентре предупреждали об угрозе лесных пожаров в Черкасской, Херсонской областях и в Крыму.

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