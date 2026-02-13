Угроза удара по Бортницкой станции аэрации: эксперты оценили последствия для Киева

В Сети заговорили о возможности удара РФ по Бортницкой станции аэрации в Киеве

Россия готовит воздушный удар по Бортницкой станции аэрации (БСА) в Киеве. О такой угрозе вчера сообщали многочисленные телеграмм-каналы, хотя официального подтверждения не было. Этому предшествовала рекомендация МВД жителям — сделать запас продуктов, питьевой и технической воды.

Бортническая станция аэрации является стратегически важным объектом для жизнеобеспечения города. Расположенная на левом берегу она принимает все канализационные стоки столицы и некоторых городов-спутников.

В ночь на 12 февраля РФ атаковала Киев, но массированный удар был направлен на энергетику, то есть прогнозы по ударам по БСА не подтвердились.

Учитывая, что РФ наносит воздушные удары по объектам инфраструктуры — исключать этого нельзя, говорят эксперты.

Риски: «через две недели город остановится»

По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, последствия удара по БСА будут критическими для миллионов людей.

«Будет не только экологическая катастрофа, но и санэпидемиологическая, потому что повреждения, причиненные станции аэрации, в краткосрочной перспективе могут привести к всплеску всяческих заболеваний. Чистая вода и отвод канализационных стоков — это залог жизнедеятельности в любом городе. А если Киев потеряет канализацию, то есть отвод стоков не будет работать, это может привести к катастрофическим последствиям», — рассказывает Олег Попенко.

Эксперт отмечает, что, несмотря на морозную погоду, остановка системы водоотведения станет ощутимой очень быстро.

«Соглашаюсь, что сейчас это будет не так ощутимо, потому что на улице мороз. Если такое случится летом, проблемы возникнут молниеносно. Но даже в холодную погоду, давайте посмотрим на ситуацию. У нас есть в городе 11 тысяч многоквартирных домов, тысячи офисных и бизнес-центров, ТРЦ, ТЦ. Что с ними случится, если во всем городе полностью остановится канализация? Проблемы будут и зимой, и летом, потому что четырем миллионам людей где-то нужно ходить в туалет — дома или на работе. Поэтому если такое произойдет, то уже через две недели город остановится», — уверяет Олег Попенко.

Уязвимые места для возможной атаки

Олег Попенко пояснил, что наиболее уязвимым местом являются не резервуары со стоками на территории станции, а оборудование, обеспечивающее движение стоков по подземным коммуникациям.

«Есть канализационные насосные станции, в которые попадают стоки. Потом все это прокачивается дальше в Бортничи. Вся эта система не сможет работать, потому что из-за воздушного удара РФ стоки не смогут принимать ни БСА, ни имеющиеся подземные коммуникации. Система может остановиться. И, кстати, если россияне будут наносить удары, то они не будут бить по резервуарам со стоками на БСА, а именно по технике, которая там расположена — насосных станциях, чтобы остановить работу БСА», — отмечает эксперт.

Масштабы объекта и уязвимость магистралей

У эколога Александра Соколенко другой взгляд на ситуацию. Он предполагает, что из-за большой площади БСА врагу будет трудно нанести объекту ущерб, как это было в случае с ударами по ТЭЦ.

«Одно дело, когда мы говорим о компактном объекте, и совсем другое, когда о таком большом, как БСА. Думаю, что здесь рисков меньше. Другое дело, куда именно может попасть противник. Ибо на станции аэрации тоже расположено определенное ключевое оборудование. И в случае попадания по нему могут быть определенные последствия. А если нет, то и последствий не будет. Поэтому здесь можно только гадать», — отмечает Александр Соколенко.

По мнению эколога, большую опасность представляют удары по коммуникациям на левом берегу.

«Все канализационные стоки попадают на станцию по подземным трубопроводам. На правом берегу и под Днепром они находятся на очень большой глубине. А на левом глубина значительно меньше, есть также определенные участки для перекачки стоков. Если враг попадет по ним, то теоретически это может привести к тому, что стоки вытекут на поверхность и их перекачка временно остановится. Но это уже будет не удар по БСА, а повреждение магистрали, которое приведет к локальной аварии и временным проблемам с канализацией. Но я сомневаюсь, что эти повреждения могут оказаться глобальными», — добавляет Соколенко.

Также эколог скептически относится к попыткам врага заморозить канализацию в конце зимы.

«Наносить удары в середине февраля в расчете на то, что у нас замерзнет канализация, это маловероятно. Морозы, при которых может что-то замерзнуть, продержатся максимум две недели — дальше оттепель и тепло. Поэтому, если удары будут, то они могут лишь привести к временным трудностям, но такого, чтобы киевляне сидели месяц или два без канализации, мне кажется, не будет, очень сомнительно», — заключает Александр Соколенко.

Что думают в «Киевводоканале» об угрозах от российских обстрелов Бортницкой станции аэрации, пока неизвестно. ТСН.ua направил информационный запрос на предприятие и в случае получения ответа опубликуем их позицию относительно ситуации вокруг станции.