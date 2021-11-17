Угроза вторжения и новый план Путина: что западные СМИ пишут о передвижении войск РФ на границе с Украиной

Угроза вторжения и новый план Путина: что западные СМИ пишут о передвижении войск РФ на границе с Украиной

ТСН.ua предлагает ознакомиться с освещением российской агрессии ведущими СМИ.

Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Действия Кремля вызвали немедленную реакцию международного сообщества. Так, в Вашингтоне предостерегли Москву от любой эскалации, а в Брюсселе отметили безоговорочную политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку Киева.

В то же время в западных СМИ все чаще говорят об изменении стратегии России в отношении Украины и предупреждают о намерении российского лидера Владимира Путина внести хаос в европейский регион и, возможно, вторгнуться в Украину.

ТСН.ua предлагает ознакомиться с освещением российской агрессии ведущими СМИ.

CNBC о намерении Путина вторгнуться в Украину

Американский телеканал CNBC в материале "Мир обеспокоен тем, что Путин намерен вторгнуться в Украину. Вот почему" подчеркивает опасения экспертов, что "Россия может повторить свое вторжение 2014 года и аннексию украинского полуострова Крым".

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"Мы все должны быть очень обеспокоены, честно говоря, я разделяю эту оценку", — сказал CNBC директор варшавского представительства немецкого Фонда Маршалла Михаил Барановский, когда его спросили, может ли Россия начать военные действия против Украины.

"Эту оценку разделяют многие в Варшаве и в Вашингтоне", — продолжил он. – Мы наблюдаем очень значительное нарастание угроз на границе с Украиной. Так что для Запада сейчас действительно ключевой момент - усилить давление на Путина".

Опасения относительно возможного следующего шага Кремля по отношению к Украине возникают на более широком фоне ухудшения отношений между Россией и ее союзниками с одной стороны, а также Европой и США - с другой.

Напряженность возникла по ряду направлений – от энергетического и политического вмешательства до кибервойны и мигрантов. К тому же Россию обвиняют в помощи Беларуси в организации роста кризиса с мигрантами на пороге ЕС.

СМИ приводит мнение эксперта по вопросам России Тимоти Эша о том, что "Путин, возможно, готовится к войне с Украиной. У него есть мотив, возможность и оружие".

По словам Эша, Путин никогда не принимал "потерю" Украины в 1991 году с распадом СССР и считает ее "центральной в своем видении Великой России".

Возможности, продолжил экономист, заключаются в том, что "Запад слаб, разделен и ему не хватает внимания. Байден сосредоточен на Китае, Европа на газе, мигрантах и Балканах. Украина политически слаба".

По поводу потенциального оружия лидера Кремля Эш отметил: "Ну, силы вторжения в несколько сотен тысяч людей вокруг Украины, в том числе силы, которые уже находятся на Донбассе и в Крыму. Добавьте сюда газ, мигрантов, политические интриги, кибернетику и космос".

The Guardian о плане "Б" Путина

Британское издание The Guardian считает наращивание военного присутствия России на границах Украины сигналом об "изменении стратегии Москвы".

"Решив, что умирающие мирные переговоры больше не служат своей основной цели — запугивать Киев и препятствовать его отношениям с ЕС и НАТО, Москва, похоже, реализует крайне опасный план "Б", — пишут журналисты.

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В издании признают, что окончательные намерения крупномасштабного развертывания российских войск у восточной границы Украины остаются непонятными, однако заявляют, что "после пяти лет замороженного конфликта, похоже, наступает тревожная оттепель".

"Стает все очевиднее, что накал, разжигаемый Владимиром Путиным весной, когда имело место предварительное наращивание военного присутствия, был начальной фазой нового подхода, а не разовым перформативным эпизодом", — указывает британское СМИ, называя очевидным намерение Путина "существенно поднять температуру на Донбассе".

В издании также отмечают, что избранный в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский "оказался не таким восприимчивым к российскому влиянию и требованиям, как ожидалось", в частности, упоминая о предъявленных против пророссийского политика и ключевого союзника Путина Виктора Медведчука обвинениях в государственной измене.

"Итак, наращивание военного потенциала является фактической эскалацией конфликта, который, продолжая уносить жизни, оставался относительно статическим с момента подписания второго Минского соглашения в 2015 году.

"Запад должен дать понять Москве, что дальнейшее повышение ставки приведет к значительным экономическим затратам в виде дальнейших санкций и отказа от проекта "Северный поток-2". От Боснии до Беларуси пагубное влияние Путина на постсоветское пространство усиливается. Нужна крепкая солидарность Запада с Киевом, чтобы предотвратить возрождение того же в Украине этой зимой", — считает The Guardian.

Politico о намерении Путина "выставить НАТО слабым"

Между тем американская медиа-организация в области политической журналистики Politico оценивает обострение ситуации с РФ и стычку между Беларусью и ее европейскими соседями как попытку "внести хаос в регион и выставить НАТО слабым".

В издании отмечают, что последнее усугубление конфликта между Киевом и Москвой "выглядит серьезнее" эскалации весной, когда Кремль направил к границам с Украиной тысячи своих военных, особенно из-за дополнительной напряженности, связанной с Беларусью и ее соседями-членами НАТО.

Журналисты отмечают, что последние события усилили "разочарование" в некоторых уголках внешнеполитического истеблишмента США по поводу общего подхода команды американского лидера Джо Байдена к России, а именно того, что он "был слишком мягким и слишком осторожным".

"Военные действия России в направлении Украины вызывают реальные вопросы относительно текущего баланса администрации между противостоянием и взаимодействием с Кремлем, — указала директор Программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор. — Я думаю, что очевидно, что баланс должен больше смещаться в сторону конфронтации".

CNN о Путине и "Уловке-22"

Тем временем в одной из ведущих мировых телерадиокомпаний CNN, комментируя действия Путина, упоминают об "Уловке-22" (термин, придуманный автором одноименного романа Джозефом Геллером, означающий парадоксальную ситуацию, которую невозможно избежать из-за противоречивости правил).

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"Уловка-22" заключается в том, что Путин получает повышение легитимности, когда западных лидеров заставляют разговаривать с ним для деэскалации напряженных ситуаций.

"Каждый раз, когда кого-то вроде Меркель заставляют брать трубку и говорить с ним о предотвращении кризиса, он становится одновременно причиной и решением проблемы. Это заставляет его казаться очень влиятельным как дома, так и в других странах Европы", — отметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, пожелавший остаться анонимным.

В Европе складывается еще одна ситуация, которая может позволить Путину сыграть и врага, и друга, продолжают в CNN, имея в виду миграционный кризис на белорусско-польской границе, постепенно перерастающий в насильственную эскалацию.

Примечательно, что внезапный наплыв в любую страну ЕС создает "реальную возможность политического кризиса и головной боли для Брюсселя".

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"Характер внутренних границ ЕС предусматривает облегчение перемещения внутри блока после въезда в такую страну как, например, Польша, — говорится в материале. — Это почти наверняка приведет к тому, что государства-члены обратятся друг к другу, посеют разногласия внутри блока и подорвут единство ЕС, что будет очень радовать Путина и Лукашенко".

Такой тип кризиса, добавляют в СМИ, позволяет Путину с удовольствием поддерживать Лукашенко и разжигать огонь, в то же время играя в миротворца. И Запад в этой ситуации выглядит "разобщенным и бессильным".

"Можно только догадываться, станет ли это достаточно сильным стимулом для действий таких стран как США, Германия, Франция и Великобритания в случае усиления агрессии", — заключают в CNN.

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