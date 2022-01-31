Угроза вторжения РФ: как не поддаваться на фейки и манипуляции в СМИ

Угроза вторжения РФ: как не поддаваться на фейки и манипуляции в СМИ

Александр Ткаченко рекомендует проверять информацию.

Уже два месяца западные СМИ пишут о расположении российских войск на границе, их количестве и т.д. Украинские военные так же говорят об армии на границе, но еще замечают детали, о которых не пишут иностранные медиа.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" высказался министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Например, стоят эти палатки в снегу. Наши военные видят, что едва не 60-70% из них пусты, потому что они покрыты инием. Это уже другая трактовка того самого, что говорят западные СМИ. Мне иногда кажется, что западные СМИ проснулись, поняв, что в стране идет война. Они не пишут о том, когда убивают украинского военного на границе — о чем пишем мы, потому что для них это не новость, для нас, к сожалению, новость. Поэтому когда происходит нагнетание такого характера, мы как люди, которые живем тут, воспринимаем это по-другому", — подчеркнул глава Минкульта.

Информационная гигиена: как не поддаться воздействию фейков и манипуляций в СМИ

Ткаченко призывает проверять информацию, отделять реальные факты, пользоваться официальными источниками, верифицирующими такие данные. Они более достоверны, чем информация даже в уважаемых СМИ, подчеркнул министр.

По словам министра, его ведомство будет говорить с Минобразования о том, чтобы уроки медиаграмотности стали обязательными в школах.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии.

О том, куда бежать, где прятаться и о чем следует позаботиться заранее в случае чрезвычайной ситуации – в нашем материале.

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