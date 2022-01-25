Угроза вторжения РФ в Украину: как страны реагируют на агрессию Москвы и какие шаги готовы предпринять

США могут отправить в Европу тысячи своих военных.

Министерство обороны США увеличило уровень готовности к 8,5 тыс. военных. Вашингтон обещает их быстро дислоцировать в Восточную Европу, если Россия решится на вторжение в Украину. Коллективную безопасность НАТО американский президент Джо Байден обсудил с руководителями Альянса и Евросоюза.

Почему американских военных перевели в состояние повышенной боевой готовности и чем закончилась встреча мировых лидеров, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 25 января.

Американские военные – это сухопутные, морские, воздушные и силы специального назначения, готовые в кратчайшие сроки быть передислоцированы на Восточный фланг НАТО, если Североатлантический Альянс попросит об этом. Такие решения они приняли в качестве вклада в европейскую коллективную безопасность, сообщили в Министерстве обороны США.

Спикер Пентагона заявил, что это должно продемонстрировать российскому президенту Владимиру Путину их единство и готовность к ответу. Тем более что никаких признаков разоружения Россия пока не демонстрирует. "Они продолжают наращивать батальонно-тактические группы на своей западной границе, на границе с Украиной и в Беларуси тоже. Не только никаких признаков деэскалации. Они увеличивают военные мощности", — подчеркнул Джон Кирби.

США обещает дислоцировать в Восточную Европу 8,5 тысячи военных в случае вторжения России

Президент США Джо Байден в понедельник провел встречу по защищенному каналу видеосвязи с руководителями Евросоюза, НАТО и лидерами европейских стран. Там, в частности, говорилось об их коллективной безопасности, а также об ответе на официальные требования Москвы, которую они потребовали получить в письменном виде. Однако раскрыть больше деталей президент отказался. "У нас была очень очень хорошая встреча. Полное единодушие со всеми европейскими лидерами. Мы об этом поговорим позже. Спасибо", — сказал Байден.

Соединенные Штаты Америки готовы договариваться с Россией только о принципах коллективной безопасности, но, не жертвуя интересами Украины или каких-либо других стран, заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

"Речь идет о размещении ракет в Европе, возможностях для стратегических и нестратегических ядерных вооружений, контроля за вооружениями с целью открытости и стабильности. Но никакие шаги, к которым мы дома, не будут уступками. Они должны быть на взаимной основе, где россияне будут также обязываться. что-то делать, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью. Все это будет происходить в тесном контакте и консультациях с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", — подчеркнул он.