Угроза вторжения РФ в Украину: страны помогают с вооружением и эвакуируют семьи дипломатов

В МИДе решение США вывозить семьи дипломатов называют преждевременным.

В Украину прибыла вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это 80 тонн оружия. Президент Джо Байден, как пишет американская пресса, также рассуждает о размещении нескольких тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы. На фоне угрозы войны США, Британия и Германия приступили к эвакуации сотрудников своих посольств в Киеве.

Детальнее — в сюжете ТСН.12:00 за 24 января.

На фоне повышенного уровня российской угрозы США эвакуируют семьи сотрудников из своего посольства в Киеве. Если для членов семей покинуть Украину – это приказ, то дипломаты пока могут вылететь домой по желанию. В то же время, именно посольство вместе с временно поверенной в делах Кристиной Квин продолжат выполнять свои обязанности в Киеве. "Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", — говорится в сообщении.

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Высокопоставленный чиновник Госдепа в разговоре с журналистами заверил: новых оперативных данных об ухудшении ситуации у них нет, кроме уже озвученных. Речь идет о том, что российское вторжение в Украину возможно в любой момент. В украинском МИДе решение США вывозить семьи дипломатов называют преждевременным.

Вслед за американской стороной план эвакуации родственников сотрудников посольства подготовили в Великобритании и Германии. А вот представители ЕС призывают не драматизировать ситуацию. Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заверил — в ближайшее время не планируют вывозить семьи дипломатов.

В Украину прибыло 80 тонн оружия из США

"Я не думаю, что надо драматизировать ситуацию. Пока переговоры продолжаются, а они продолжаются, я не думаю, что нам надо покидать Украину. Сейчас нет решения об эвакуации семей европейских дипломатов из Украины. Но, может, у госсекретаря Блинкена больше информации и он поделится ею с нами", — подчеркнул Боррель.

Тем временем в Украину приехала вторая партия американского вооружения на 80 тонн. Предыдущая в 90 тонн, прибывшая на прошлой неделе, содержала летальное оружие. Все это Вашингтон предоставил в рамках 200-миллионной помощи, одобренной президентом США.

В ближайшее время в украинской армии также появятся вертолеты Ми-8 и Ми-17, которые Америка в свое время закупила для Афганистана.

Кроме Штатов, свою военную помощь Украине одной из первых направила Великобритания — это контейнеры с современным противотанковым оружием. В случае вторжения правительство Соединенного Королевства обещает наказывать санкциями и марионеточное правительство России. Информация о планах его установления в Украине появилась в эти выходные. "Мы стоим бок о бок, заявляя, что будут очень серьезные последствия, если Россия сделает этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим", — заявил заместитель британского премьера Доминик Рааб.

К военной помощи Украине присоединились балтийские страны. С разрешения США будут отправлять зенитно-ракетные комплекты Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эстония уже подготовила их к перевозке в Украину. О готовности предоставить для украинского войска дефицитные боеприпасы, а это снаряды калибром 152 мм, уже заявляла и Чехия. Канада и Дания обещают помогать финансово. Только Германия публично заявила, что не собирается пока поставлять вооружение Украине и не позволяет другим давать оружие своего производства.