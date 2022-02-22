Угроза вторжения России: как живут люди в граничащих с Донбассом областях

Харьковская, Днепропетровская, Запорожская – три области, граничащие с Донбассом и где угроза российского вторжения с оккупированных территорий самая большая. Какие настроения людей в этих регионах и какая готовность власти противостоять каким-либо проявлениям войны – узнавали наши корреспонденты.

Об этом говорится 22 февраля в сюжете ТСН в 19:30.

В течение суток в Днепр доставили четырех раненых бойцов из передовой. Их жизнь – вне опасности.

Самых тяжелых раненых еще с 2014 года доставляют в областную больницу Мечникова. С начала войны там спасли 3 тыс. бойцов. Там есть и специалисты с бесценным опытом и оборудование. Из областного бюджета больнице также выделили 10 млн грн, в том числе и на медикаменты.

Врачи уверяют: в случае необходимости готовы делать все возможное для спасения раненых. Главное – чтобы своевременно доставляли и были запасы крови. С начала войны на востоке только здесь, в областной больнице Мечникова, раненым бойцам перелили более трех тонн препаратов крови. И вот совет руководителя больницы для гражданских, которые сейчас живут в стрессе.

"Рекомендую иметь домашнюю аптечку. Обязательно, если есть возможность, пойти сдать кровь. Она обязательно будет для попавших в беду. Но пока не надо волноваться. Надо спокойно работать и делать все возможное, чтобы был мир", – рассказал гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В Днепре стремительно вырос спрос на курсы домедицинской помощи. В учебных центрах все места забронированы на две недели вперед. Заказывают обучение и индивидуально, и работникам предприятий. Журналисты сегодня видели обучение прямо в зале библиотеки. Участники признались, что специальных навыков к этому не было. Они рассказали, что таким образом не только получают практические знания, но и сражаются с нападениями паники.

"Когда мы услышали это известие о Донецке, о Луганске, это еще больше побудило нас много знать, как вести себя в сложных ситуациях. Кто знает, что может быть? Не дай бог! Но думаю, что-то я смогу сделать", – рассказала участница тренинга Лариса Савран.

"Это и успокаивает, и дает возможность помогать. Это наша безопасность, все же. Никогда не знаешь, что может произойти. Поэтому очень важно, чтобы кто-нибудь мог помочь", — сказала участница тренинга Руслана Казменко.

"Забит график на две недели вперед. И не только у нас, у наших коллег – тоже. Спрос очень высок. Времена такие, что немного хочется перестраховаться", – рассказал руководитель "Госпитальеры Днепра" Александр Сивирин.

Жизнь в Днепре не сильно изменилась. С тревожностью горожане следят за новостями, однако паническим настроениям противостоят.

В то же время в Харькове и городские, и областные власти призывают горожан сохранять спокойствие, потому что, мол, причин для паники нет. Хотя попытки воспользоваться напряженной ситуацией и тревожностью людей, вероятно, неизбежны.

В СБУ сегодня сообщили, что предупредили серию терактов в Харькове. Служба безопасности перехватила телефонный разговор заказчика из России и реализатора-харьковчанина. Наемник должен был организовать поджог в четырех церквях Московского патриархата. За это ему обещали вознаграждение – тысячу долларов. Задержан ли мужчина, в СБУ пока не сообщают, однако известно, что его личность установлена.

"Я хочу, чтобы мы сохраняли спокойствие. Мы готовы к любым вызовам. У нас есть все рычаги влияния для этого", – заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Областные чиновники отчитались сегодня, что в случае опасности есть все необходимое – прежде всего, значительные запасы продовольствия и воды. В случае обесточивания есть более сотни мощных генераторов, которые продолжат работу медучреждений и других объектов критической инфраструктуры. В департаменте гражданской защиты также рассказали, что занялись состоянием укрытий для населения. Сейчас в Харьковской области их – 1200.

"Сейчас идет работа по корректировке планов эвакуации. Также продолжается работа по улучшению состояния сооружений гражданской защиты. Работает и готова к выполнению своего функционала система оповещения. Кроме того, создан материальный резерв", – рассказал директор департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Иван Сокол.

Харьковщина также заявила о готовности принять переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Для них должны подготовить помещение, где люди смогут поселиться. Одна семья сегодня уже приехала из Донецкой области. Людей поселили в общежитии.

В 2014 году Харьков уже принимал беглецов от российской агрессии. Тогда для них построили модульный городок. Люди жили там больше 5 лет. Но впоследствии эти дома признали аварийными. Большинство переселенцев искали другое жилье самостоятельно.

В то же время в Запорожье панических настроений нет. По крайней мере, никаких очередей на АЗС и возле банкоматов журналисты сегодня не увидели, но напряжение, конечно, присутствует – люди обсуждают последние события и пытаются подготовиться к возможным вариантам развития.

Из того, что заметно – в городе существенно усилили охрану аэропорта, вокзалов, мостов и плотины "Днипрогес" – здесь усилены патрули Нацгвардии, кроме этого работают спецслужбы и полиция. Объекты критической инфраструктуры пытаются оградить от диверсий. В Запорожье также должны проверить состояние всех бомбоубежищ.

Очень много запорожцев идут на учения, которые организуют волонтеры именно для гражданского населения – людей учат, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций, как сложить тот же тревожный чемоданчик и объясняют азы медицинской помощи в случае боевых действий. Необходимые знания получили уже сотни людей.

"На сегодняшний день это не популярность, это спрос. У людей либо недостаточно информации, либо информации через край, и они не могут из нее выбрать то, что им необходимо. И именно для этого мы привлекаем профессиональных инструкторов, которые это делают профессионально, имея или военный опыт, или опыт работы в "Красном кресте", или опыт работы в чрезвычайных ситуациях", — рассказал сокоординатор Штаба обороны запорожского края Михаил Пирог.

Тероборона ускоряет обучение. Как говорят в штабах, сегодня эти подразделения укомплектованы на 75% – это неплохая цифра. Финансирование должны выделить органы местной власти, буквально несколько часов назад глава ОГА встретился с представителями общин и руководителями всех политических сил в регионе. Их просят забыть о разногласиях и объединиться для защиты. Деньги на терроборону, говорят, нашли.

"Общая сумма средств – 41 млн грн – выделена, по решениям на воинские части – еще 10 млн. Более 50 миллионов – это те шаги, которые позволят нам организовать задачи, возложенные на местные органы власти в полном объеме", – рассказал председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

Блок-постов на дорогах области пока не предвидится. В случае ухудшения ситуации чиновники уверяют – смогут развернуть их оперативно, ведь подобный опыт в Запорожье еще с 2014 года.

Какая ситуация в областях, граничащих с Донбассом, и где угроза российского вторжения самая большая | Новости Украины

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