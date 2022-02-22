Угроза вторжения России: в Минобороны заявили, что ВСУ готовы давать отпор

Угроза вторжения России: в Минобороны заявили, что ВСУ готовы давать отпор

Угроза эскалации существует уже 8 лет, напомнила замминистра.

ВСУ практически ежедневно имеют дело с угрозой эскалации из-за действий России, поэтому готовы к любым сценариям, в частности, давать отпор.

Об этом в эфире ТСН заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"На самом деле угроза продвижения или угроза эскалации существует уже 8 лет, потому что 8 лет ВСУ имеют дело с этой угрозой практически ежедневно. Да, сейчас мы наблюдаем обострение, но мы готовы к любым сценариям и Вооруженные силы готовы давать отпор", — сказала Моляр.

Напомним, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил запрос российского президента Владимира Путина на применение российской армии за границей.

В этот же вечер президент РФ заявил, что Россия будет оказывать военную помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

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