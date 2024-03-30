Угроза взрыва Киевской ГЭС: какие районы столицы может затопить

В Киевской ГВА ответили, затопит ли Оболонь и Троещину в случае прорыва ГЭС.

В случае прорыва дамбы Киевской ГЭС вследствие вероятного российского ракетного удара подтопление будет носить отнюдь не апокалиптический характер.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии для ТСН.ua.

По его словам, исследования и выводы по этому вопросу предоставили и ученые НАН Украины. По их расчетам прогноз характера подтопления вовсе не апокалиптический.

"Произойдет лишь несущественное подтопление пойменных территорий, например, потенциально пострадают Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиха и определенные территории", — говорит глава Киевской ГВА.

Попко добавил, что кроме "Укргидроэнерго" и НАН Украины этот вопрос был проработан и в Госагентстве водных ресурсов. Выводы те же, идентичные.

Затопит ли Оболонь и Троещину в случае прорыва ГЭС

Руководитель ГВА призвал киевлян не верить никаким враждебным фейкам, что Оболонский район Киева за 3 минуты накроет 4-метровая волна, а еще через две минуты вода доберется до Троещины, а потом будет в центре Киева.

"Это неправда. Это вражеская ИПСО. Попытки нас запугать и посеять панику", – заверил он.

ГЭС – под охраной военных

Кроме того, Попко подчеркнул, что такие объекты критической инфраструктуры, как плотина ГЭС, находятся под бдительной круглосуточной охраной полиции и военных. Принимаются все необходимые меры безопасности прикрытия от воздушных ударов и невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника.

Также он напомнил, что 26 февраля 2022 года россияне уже пытались нанести ракетный удар по дамбе. Тогда украинская противовоздушная оборона сбила ракету, направлявшуюся в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде.

"Кроме того, соответствующими государственными структурами и органами местного самоуправления отработан алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Он был согласован штабом Обороны Киева и Киевской области. Но у этой информации есть гриф для служебного пользования", — подытожил Попко.

Напомним, что в соцсетях активно обсуждают тему возможного прорыва дамбы Киевской ГЭС в случае попадания в нее российской ракетой типа "Циркон" или "Кинжал" и угрозы затопления Киева водой из водохранилища.

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