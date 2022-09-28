Угроза ядерного удара: Украина относится к угрозам Путина серьезно, а Запад усиливает разведку за ракетами РФ

В своем выступлении, в ходе которого высказался за присоединение оккупированных территорий Украины к России, глава Кремля заговорил о готовности применить ядерное оружие при необходимости и угрозе территориальной целостности РФ.

На заявления российского президента сразу отреагировали мировые лидеры и украинские власти. Какой была эта реакция, собрал ТСН.ua.

Что говорят у Зеленского

Президент Украины относится к угрозам Путина серьезно. Владимир Зеленский не думает, что российский диктатор блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью... Он (Путин – ред.) хочет испугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Нам нужно продолжать давить на него и не разрешать, чтобы он продолжал", – заявил президент Украины в интервью CBS News.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для "Укринформа" заявил, что сейчас нельзя полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым прямо просматривается перспектива Третьей мировой войны.

В связи с этим Залужный настоятельно рекомендует мировым лидерам, и не только союзникам, препятствовать попыткам России использовать тактическое ядерное оружие. "Любые попытки практических шагов по применению ТЯО должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира", – настаивает он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал заявления Путина и Лаврова о возможном применении ядерного оружия "совершенно безответственными и недопустимыми".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что на угрозы Путина должны отреагировать другие ядерные государства.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН – большей насмешки над глобальными институтами не представляется. Ядерные угрозы РФ – это проблема не Украины, а всего мира. Члены Ядерного клуба должны очертить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", — подчеркнул он.

В США серьезно относятся к угрозам Путина и следят за ядерными силами РФ

В США серьезно относятся к словам Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби. В то же время США подняли в небо один из редких самолетов, предназначенный для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Как пишет издание Politico со ссылкой на американских чиновников, США вместе с партнерами активизируют разведку по выявлению каких-либо российских военных перемещений или сообщений, которые могут свидетельствовать о готовности применить ядерное оружие в Украине.

Так, стратегический координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал последние ядерные угрозы Путина "типичными", но, по его словам, США и их союзники все еще воспринимают эту риторику "серьезно".

"Это безответственная риторика для ядерного государства, но это не является нетипичным по сравнению с тем, что он говорил последние семь месяцев. Мы воспринимаем это серьезно. Мы следим, насколько можем, за их стратегической позицией, чтобы, если понадобится, можно было изменить нашу. Мы не видели никаких признаков того, что это нужно прямо сейчас" — отметил Кирби и добавил, если Россия все-таки применит ядерное оружие, то "это будет иметь серьезные последствия".

В то же время 26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что США воспринимают угрозу очень серьезно, однако на данный момент доказательств готовности применения ядерного оружия не видят.

"Что касается доказательств [подготовки к применению ядерного оружия], то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", — сказала Жан-Пьер.

Она также напомнила, что и сам президент Байден, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан отмечали, что ядерные угрозы Путина против Европы являются безответственными и опрометчивыми.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался более жестко. По его словам, Штаты "очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии".

Реакция НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику Путина опасной и безрассудной. В интервью Reuters он заявил, что Альянс сделает все возможное, чтобы донести до Москвы серьезность подобных заявлений. По словам генсека Альянса, пока никаких изменений в готовности ядерных сил России не наблюдается, в НАТО следят за ситуацией.

"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине", — отметил он.

Что говорят в ЕС

В интервью BBC верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что не стоит недооценивать угрозы Владимир Путин, как он озвучил в своем обращении о мобилизации.

Жозеп Боррель заявил, что война достигла "опасного момента".

Премьер-министр Нидерландов в ответ на ядерные угрозы России рекомендует сохранять спокойствие. Марк Рютте, в частности, заявил: "Мобилизация, призывы к "референдумам" в Донецке — все это признак паники. Его риторика по поводу ядерного оружия — это то, что мы слышали раньше уже много раз, и это не вызывает у нас эмоций. Это часть известной нам риторики, я бы советовал сохранять покой".

Актом отчаяния назвал заявления Путина канцлер Германии Олаф Шольц. "Последнее решение российского правительства является актом отчаяния. Россия не может выиграть эту криминальную войну, а последними решениями Путин и Россия все только усугубляют. Оно полностью недооценило ситуацию с самого начала, сопротивление украинцев и их готовность противостоять, а также единство и решительность друзей Украины", — заявил глава немецкого правительства.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что ядерный шантаж и объявление частичной мобилизации в РФ являются тактикой устрашения со стороны российского диктатора Владимира Путина. После того, как армия РФ головокружительно разбита в Украине, у Путина не осталось ничего, кроме запугивания.

"Танки Путина уничтожены. Его корабли были утоплены. Его самолеты сбиты. Теперь у него осталась только тактика устрашения. Мы должны ответить на его угрозы мужеством и решительностью", — написал он в Twitter.

Ранее военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказал, применит ли Россия ядерное оружие.

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