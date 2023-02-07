Угрожает ли Бахмуту окружение: заместитель командира батальона "Свобода" – о ситуации в городе

Боец уверяет, что Силы обороны пока могут обеспечивать поставки армии, эвакуацию раненых или завозить гуманитарную помощь в Бахмут.

Насколько ситуация в Бахмуте близка к оперативному окружению, рассказал в интервью ТСН.ua заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко.

"Мне пришлось в 2015 году находиться в Дебальцевском окружении. Конечно, у нас были большие потери, но враг понес значительно большие потери. И мы, продержав оборону, прорвали это окружение и вышли", — сказал военнослужащий.

По его словам, ситуация в Бахмуте далека от оперативного окружения.

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"Генштаб поставил задачу сохранить контроль над трассами Бахмут-Константиновка и Бахмут-Славянск. Эта задача выполняется и продвижение врага на этих направлениях на данный момент остановлено. Но это не единственные дороги (в Бахмут. – Ред.). Есть еще несколько путей", – отмечает Назаренко.

Боец уверяет, что Силы обороны пока могут обеспечивать поставки армии, эвакуацию раненых или завозить гуманитарную помощь в Бахмут.

"Единственная проблема, что враг своей дальнобойной артиллерией, залповыми системами, авианалетами совершает хаотичный, очень массированный огонь по самому городу и окрестностям. Враг пытается сковать наши тылы тем, что наносит ракетные и артиллерийские удары по окрестностям Константиновки и по другим населенным пунктам на линии разграничения, но это настолько неприцельно, что не несет угрозы боеспособности. К сожалению, есть потери среди гражданских. Такая тактика врага приводит к тому, что страдают простые украинцы", – подытожил заместитель командира батальона "Свобода".