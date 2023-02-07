Угрожает ли Бахмуту окружение: заместитель командира батальона "Свобода" – о ситуации в городе

Боец уверяет, что Силы обороны пока могут обеспечивать поставки армии, эвакуацию раненых или завозить гуманитарную помощь в Бахмут.
Насколько ситуация в Бахмуте близка к оперативному окружению, рассказал в интервью ТСН.ua заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко.
"Мне пришлось в 2015 году находиться в Дебальцевском окружении. Конечно, у нас были большие потери, но враг понес значительно большие потери. И мы, продержав оборону, прорвали это окружение и вышли", — сказал военнослужащий.
По его словам, ситуация в Бахмуте далека от оперативного окружения.
"Генштаб поставил задачу сохранить контроль над трассами Бахмут-Константиновка и Бахмут-Славянск. Эта задача выполняется и продвижение врага на этих направлениях на данный момент остановлено. Но это не единственные дороги (в Бахмут. – Ред.). Есть еще несколько путей", – отмечает Назаренко.
Боец уверяет, что Силы обороны пока могут обеспечивать поставки армии, эвакуацию раненых или завозить гуманитарную помощь в Бахмут.
"Единственная проблема, что враг своей дальнобойной артиллерией, залповыми системами, авианалетами совершает хаотичный, очень массированный огонь по самому городу и окрестностям. Враг пытается сковать наши тылы тем, что наносит ракетные и артиллерийские удары по окрестностям Константиновки и по другим населенным пунктам на линии разграничения, но это настолько неприцельно, что не несет угрозы боеспособности. К сожалению, есть потери среди гражданских. Такая тактика врага приводит к тому, что страдают простые украинцы", – подытожил заместитель командира батальона "Свобода".
Ситуация в Бахмуте: последние новости
Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что вокруг Бахмута оккупанты применяют тактику "клещей". Захватчики пытаются оцепить город.
Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытаются окружить Бахмут и сломать там украинскую оборону.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему ВСУ не выводят из Бахмута и оценил, есть ли угроза повторения лисичанского сценария.
Агентство Bloomberg написало, что американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться западного оружия.
Ранее военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский объяснил, почему для ВСУ важно удержать Бахмут.
Читайте также:
- Местные в Бахмуте жалуются на жизнь, а на позициях один боец может держать нашествие врага
- Лейтенант Нацгвардии описал, что происходит в Бахмуте: "Самая сложная ситуация за весь период войны"
- Полностью разрушена многоэтажка: россияне обстреляли центр Бахмута