Угрожает ли Украине новый локдаун и к каким запретам готовиться в случае его введения

В стране очень быстро растут показатели инфицирования и госпитализаций.

За последние сутки в Украине впервые за два года пандемии зафиксировали более полтысячи смертей от коронавируса. Регионов, которые "краснеют" и приближаются к "красному" уровню карантина становится больше. Страна сейчас находится на пороге введения жесткого локдауну, единственной альтернативой которому, по словам президента Украины Владимира Зеленского, может быть вакцинация. Но ее темпов пока недостаточно.

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ТСН.ua разбирался, угрожает ли нам в ближайшее время локдаун и собрал в один материал все ограничения и запреты, которые ожидают украинцев в случае его введения.

Введут ли в Украине локдаун и как его избежать

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV заявил, что единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

"На этой развилке есть два пути: вакцинация (или — ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и выбором. Я очень против локдауна — через экономику. Потому что нет локдауну, мы видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, растет бюджет", — пояснил Зеленский.

Президент заверил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, скажем, 300 или 500 тысяч инфицированных. Поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

В свою очередь в Верховной Раде заявляют, что пока не планируют вводить общенациональный локдаун. Так, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорит, что сегодня в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили уже две дозы вакцины, что "позволяет работать стране в адаптивном карантине".

"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планирует", — заявил Радуцкий.

Итак, власть не спешит прибегать к введению полного локдауна, но, если система здравоохранения не выдержит, это будет вынужденный шаг. Но его введение или не введение зависит, в том числе и от уровня вакцинации в стране.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

На какие запреты и ограничения ждать в случае локдауна

Пока единственного окончательного решения относительно того, каким будет локдаун нет. Но очевидно, что ограничения и запреты, которые действуют в "красных" регионах во время адаптивного карантина, будут применяться на всей территории Украины.

То есть, кафе, ТРЦ, непродовольственным рынкам, кинотеатрам, театрам, музеям спортивным залам и фитнес-клубам будет запрещено работать, как это было и в прошлом году. Но в этом году могут быть исключения для вакцинированных людей, которым будет разрешено работать и посещать перечисленные заведения и учреждения.

В продуктовых магазинах, работа которых не будет прекращаться, будут ограничивать количество посетителей, которые одновременно могут находиться в торговых залах.

Что будет с общественным транспортом

Как рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua, в Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования городского общественного транспорта.

Так, Кузин обьяснил, что прекращение функционирования общественного транспорта "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, не дает дополнительного какого эпидемиологического влияния". В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в итоге все же восстанавливали его работу и возвращались к более слабым карантинным нормам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывод дополнительного, резервного количества самого того подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования именно местного или городского транспорта", — высказался Кузин.

Также главный санврач напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Что будет с междугородними и межобластными пассажирскими перевозками

Стоит отметить, что во время последнего январского локдауна авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение не прекращалось. Перевозка пассажиров осуществлялась с соблюдением санитарных норм. Скорее всего, в случае введения нового возможного локдауна перевозки между регионами также будут осуществляться, но при определенных условиях: наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующим 72 часа.

Более того, с 21 октября в Украине и так вступают в силу новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Теперь кроме билета пассажиру нужно иметь COVID-сертификат, или ПЦР-тест, или справку о антителах. Контролировать наличие документов будут водители в автобусах и проводники в поездах.

Новые ограничения на перевозку пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних. Для детей старше 12 лет будет действовать и в дальнейшем обязательное соблюдение масочного режима.

Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных пассажирских перевозках. А именно автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Какие запреты и ограничения уже действуют в "красных" зонах:

Запрещается работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос.

Запрещается работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное.

Запрещается работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Запрещается работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

Местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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