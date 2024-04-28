Угрожает обвалом: станция метро в Киеве оказалась в опасности из-за строительства подземного ТЦ

Почтовую площадь никто не сдавал в эксплуатацию и никто не проверял надежность ее подпорных конструкций.

В Киеве вспомнили еще одну серьезную опасность для столичного метрополитена. Речь идет о синей ветке метро, а именно о станции "Почтовая площадь".

Возле станции метро на Почтовой площади находится подземный двухэтажный ТЦ, который начали строить более 10 лет назад. Гигантский долгострой, как утверждают специалисты, держится на временных сваях и может разрушиться и повредить станцию метро.

Вспомнили во время ссоры

Этот неприятный "сюрприз" остался Киеву со времен Николая Азарова, бывшего премьер-министра Украины и беглеца. Именно он намудрил влепить посреди транспортной развязки вместо паркинга двухэтажный ТЦ.

О долгострое на Почтовой площади вспомнили на последнем заседании парламентской временной специальной комиссии (ВСК), изучающей деятельность киевских властей.

Станция метро "Почтовая площадь" / Фото: Братство Кличко

Народные депутаты задали вопрос заместителям мэра Киева о возможных угрозах для станции метро "Почтовая площадь", а также показали фото угрозы — подземного долгостроя. Якобы в нем собирается вода, которая может затопить станцию метро.

Виктор Выговский, исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" заверил, что ситуация с метро "Почтовая площадь" контролируемая и он лично гарантирует, что ее не затопит. Ответ депутатов не убедил, поэтому все закончилось ссорой. В конце концов, народные избранники решили всей ВСК сходить под Почтовую площадь и посмотреть, стоит ли там вода или нет.

Долгострой на Почтовой площади, не ставший ТЦ

Что увидят в подземелье?

Уже больше десяти лет, как пассажиры станции "Почтовая площадь" пользуются только одним выходом из подземного перехода.

Второй выход (в сторону Речного вокзала) закрыт, за ним находится двухэтажное подземелье, тянущееся под всей Почтовой площадью. По проекту именно здесь должна быть построена лестница и эскалаторы, которые будут вести в подземные помещения ТЦ площадью примерно в 12 тысяч квадратных метров.

В 2014 году во время строительства ТЦ под Почтовой площадью нашли уникальные находки – часть старинной улицы со зданиями времен Киевской Руси.

Городские власти тогда пообещали их сохранить, а на площадку допустили археологов. Но застройщик ТЦ продолжал работы, а под музей с находками пообещал выделить лишь небольшую часть площади.

В дело вмешались активисты и вскоре власти остановили проведение любых работ – строительных и археологических. С 2017 они здесь не ведутся. Далее как известно – коронавирус и война. Об уникальной находке под Почтовой "забыли" все депутаты – и народные, и городские.

Почтовая площадь

Подземный музей

Только активисты и ученые пытаются сохранить уникальные находки времен Киевской Руси. Для этого они создали в подземелье Музей на Почтовой площади.

Сюда водят посетителей на невероятно интересные экскурсии, устраивают выставки и фотовыставки, а еще рассказывают об истории этого необычного и уникального места в Киеве.

Как отмечают на странице Музея на Почтовой в социальной сети: памятник сохраняет свидетельство влияния человеческой деятельности на природный ландшафт, остатки планирования древнего квартала Киева, который с древнерусских времен работал как портовый хаб.

Кстати, достопримечательность имеет территорию около 6000 кв.м и сохраняет следы деятельности портовой таможни и застройки квартала, который в древнерусские времена встречал путешественников торгового пути "из варяг в греки".

Находки времен Киевской Руси на Почтовой площади/фото социальные сети

Есть ли угроза для метро?

Также команда Музея на Почтовой ежедневно наблюдает состояние недостроенной конструкции. Там отмечают, что перекрытие площади держится на стене котлована, а она граничит со сооружениями станции метро, поэтому все это связано между собой. Сейчас необходимо срочно обследовать все эти конструкции. И сделать это профессионально, а не просто погулять и поговорить.

В Музее на Почтовой отмечают, что это нужно сделать срочно, поскольку станция метро "Почтовая площадь" расположена не глубоко и в этом есть определенные риски. Кроме того, есть определенные проблемные моменты со склоном Владимирской горки, где находится фуникулер.

"Дело в том, что на данный момент ни у кого нет профессионального ответа на вопрос – работают ли дренажные системы и не собирается ли там вода, именно с той стороны метро. Поскольку то, чтоделается с противоположной – мы знаем. Вообще вопрос обследования склонов Владимирской горки мы поднимали еще в 2019 году. Это сделали публично и официально на уровне КГГА, выносили его на комиссию Киевсовета по вопросам ЖКХ и инфраструктуры. Но нам хронически отвечали, что никакой угрозы нет. В то же время, в отелях, которые были построены под склоном горки у фуникулера, постоянно откачивают воду из подвалов", – отмечают ТСН.ua в Музее на Почтовой.

Строительство ТЦ на Почтовой площади / фото из социальных сетей

Состояние уже не аварийное, а критическое

ТСН.ua пообщался с архитектором Андреем Миргородским, автором проекта реконструкции Почтовой площади. Его мастерская занималась проектированием Почтовой площади внутри построенной транспортной развязки, когда уже был возведен автомобильный тоннель под Почтовой.

Еще в 2021 году Миргородский отмечал, что часть Почтовой площади стоит на временных сваях, которые нужно немедленно укреплять, поскольку это может угрожать обвалом. Тоже он говорит и сейчас, когда начали обсуждать ситуацию вокруг метро "Почтовая площадь".

"О реальной картине и состоянии сооружений под Почтовой площадью никто объективной информации не имеет, а тем более, как именно это может повлиять на работу метро. Могу сказать одно – ситуация с Почтовой площадью критическая. И объясню почему. Площадь держится на временных опорах, которые были установлены еще 10 лет назад. Такие опоры могут служить несколько месяцев, а дальше их нужно заменить на монолитные, которые будут служить сотни лет. Это не было сделано. Потому сказать, как они себя поведут в дальнейшем сложно", - рассказывает ТСН.ua Андрей Миргородский.

Прогуливаясь по площади, люди не догадываются об опасности / Фото: facebook/Віталій Кличко

Чудо, что площадь еще стоит

Архитектор добавляет, что временные конструкции отнюдь не рассчитаны на длительную эксплуатацию, а тем более на большой поток людей, нагружающий верхнюю плиту перекрытия на Почтовой площади.

"Вообще, это чудо, что Почтовая площадь еще держится. И это чудо в любую секунду может обернуться катастрофой. Нам не стоит рассчитывать на глупый российский "авось". Я бы этому никому не советовал, поэтому мы и пишем и говорим об реальной угрозе. В данном случае ответственность на себя берут власти, которые остановили строительство и запустили в эксплуатацию Почтовую площадь. Как это сооружение повлияет на метрополитен – это гадание на ладане. Ибо может остаться все как есть, а может все закончиться трагедией. Причем, что вероятность трагедии очень высока", – объясняет Андрей Миргородский.

Достроить музей или засыпать землей

Архитектор утверждает, что с конструкциями под Почтовой площадью нужно что-то делать, а медлить и не замечать проблемы – преступление.

"Я уже объяснил, что бездействие чревато большой катастрофой. Поэтому есть два варианта: либо мы засыпаем землей помещение подземного ТЦ и возвращаем деньги инвестору, либо заканчиваем объект строительства Музея под Почтовой, о котором давно все говорят. Я, кстати, никогда не был против Музея. Весь комплекс – это как минимум еще тысяча рабочих мест для Киева. Какой вариант выбрать – должна решить власть. И чем быстрее, тем лучше, потому что просто взять и забыть о таком объекте не получится – он громко о себе напомнит", – добавляет Андрей Миргородский.

Почтовая площадь — незавершенное строительство, несущее опасность / Фото: УНИАН

Архитектор убежден, что останавливать работы под Почтовой площадью в 2017 году было ошибкой. Почтовую площадь никто не сдавал в эксплуатацию и никто не проверял надежность подпорных конструкций.

"Еще семь лет назад, всем нужно было сплотиться и строить Музей. К сожалению, за это время нет ни видения какой именно нужно строить Музей, ни концепции развития площади. Молчат все активисты, историки, археологи. И все это похоже на саботаж. Кроме этого, есть реальная опасность возникновения техногенной катастрофы на площади. Уже сейчас нельзя пускать на площадь людей – это реальная опасность. Она, повторюсь, держится на временных конструкциях. А это равноценно ходьбе по минному полю", - заключает архитектор Миргородский.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что станции метро в Киеве замуровывают ТЦ: кто дает разрешения и есть ли угроза, как на Теремках.

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