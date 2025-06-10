Угрожает ли Украине 1000 дронов ежедневно: эксперт оценил возможности РФ и риски

Эксперт объяснил, сможет ли Россия атаковать Украину тысячей дронов

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Эксперты все чаще заявляют, что Россия может применять против Украины до 1000 дронов в сутки. Сейчас оккупанты запускают до 500 «Шахедов» и дронов-имитаторов.

Сможет ли противник нарастить мощности до тысячи БПЛА в сутки и как им противодействовать, ТСН.ua расспросил у авиационного эксперта Валерия Романенко.

РФ вряд ли сможет запускать по тысяче дронов в сутки

По словам специалиста, россияне пока вряд ли способны производить такое количество дронов, даже на двух своих заводах.

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«Если оккупанты будут запускать по тысяче беспилотников ежесуточно, то им нужно производить по 500 ударных дронов типа „Шахед“ и столько же дронов-имитаторов. Ведь именно в такой пропорции они используют их для воздушных атак по Украине», — рассказывает Валерий Романенко.

Почему атака в тысячу дронов ставится под сомнение

По данным эксперта, противник не способен производить более трех тысяч дронов в месяц, а именно такое количество нужно, чтобы ежедневно запускать по Украине 100 дронов.

«Ожидать можно одну тысячу дронов и даже две. Но давайте будем объективными, если РФ будет применять такое количество “Шахедов”, то на следующий день налетов на Украину вообще не будет, или они будут минимальными — где-то до 50 беспилотников. Поэтому я не думаю, что нам в ближайшей перспективе грозит до 1 тысячи дронов в сутки», — уверяет авиационный эксперт.

Где в России производят дроны

Валерий Романенко добавляет, что дроны в России выпускают два завода:

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Завод «Купол» в Ижевске.

Завод по производству БПЛА в Елабуге.

«И там, и там россияне, начиная с июля прошлого года, подняли производство дронов в десять раз. Поэтому поднять его еще в пять раз — это нереально», — объясняет эксперт.

Украинские ракеты не обойдут вниманием заводы в РФ

Эксперт отмечает, что Украина не будет обходить вниманием эти заводы и будет наносить по ним воздушные удары.

«По заводу „Купол“ мы еще не били, а вот по Елабуге, думаю, что в ближайшее время стоит нанести удар, чтобы откорректировать производственные планы россиян. Тем более что уже были нанесены удары по заводу „Прогресс“ в Чебоксарах, который выпускает системы „Комета“ и „Комета-М“ — это приемники навигационных систем, основной компонент для наводки дронов. Поэтому я не думаю, что россияне удержат даже тот темп производства дронов, который у них есть сейчас. Потому что на практике это выглядит так: если они запускают 300 или 400 дронов, то на следующий день количество средств воздушного нападения резко уменьшается», — объясняет авиационный эксперт.

Куда летели российские дроны во время последней атаки

Авиационный эксперт добавляет, что во время последней комбинированной атаки россияне нанесли удар по Дубно.

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«Там находится военный аэродром, по Дубно бьют именно из-за этого. Это одно из мест рассредоточения нашей авиации. Есть базовые аэродромы, а аэродром в Дубно до войны был запасным аэродромом рассредоточения. Видимо, россияне получили какую-то информацию и считают этот аэродром местом базирования нашей авиации, поэтому и нанесли массированный удар по нему», — отмечает Валерий Романенко.

Что оккупанты искали в Дубно?

По информации из открытых источников, ранее на аэродроме в Дубно базировались украинские Су-24.

«Известно, что россияне страдают от этих самолетов, потому что они запускают ракеты Storm Shadow. Также противник знает, что мы получили значительное количество F-16 и ищет места их базирования. Еще одной из целей могли быть французские Mirage 2000, которые мы имеем на вооружении, и они тоже являются носителями ракет Storm Shadow. Именно поэтому россияне при каждом воздушном ударе не обходят вниманием наши аэродромы с целью уменьшить интенсивность ударов управляемыми ракетами по их территории», — заключает Валерий Романенко.

Дата публикации 08:36, 09.06.25 Количество просмотров 230 В Чебоксарах дроны атаковали завод, который создает электронику для армии Росии