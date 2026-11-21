Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждение о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы угрожал европейским странам из-за поддержки Киева. По его словам, заявления президента США имели иной смысл и не были угрозами.

Об этом глава государства сообщил во время беседы с журналистами.

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Зеленский подчеркнул, что европейские партнеры намерены и в дальнейшем помогать Украине. В частности, необходимость продолжения поддержки обсуждалась в ходе 19-го заседания коалиции.

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«Все говорят о том, что нужно продолжать поддерживать Украину: нужно идти дальше, поддерживать и не бояться Путина. Он должен знать, что окончание этой войны (неизбежно, — Ред.), и ему придётся с этим жить, находить путь, как эту войну закончить, иначе давление на него будет только расти», — заявил глава государства.

Комментируя слова Дональда Трампа, Зеленский отметил, что не услышал от него никаких угроз в адрес европейских государств.

«Я не слышал, чтобы он кому-то угрожал. Нет, совершенно нет, давайте будем честными. Этот сигнал звучал немного иначе: он сказал, что Европа тратит много денег, и они могут (начать тратить, — Ред.) после окончания на себя — примерно в таком контексте. То есть это не звучало как угроза. Сегодня Европа настроена так, что, я думаю, Соединённые Штаты Америки понимают: сегодня давить на Европу невозможно. Мир объединился вокруг Украины, и мы благодарны за это», — добавил президент.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, которым сообщили о содержании разговора, сообщило, что президент США Дональд Трамп по телефону присоединился к встрече европейских союзников Украины в Берлине и поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Киеву. Это произошло через несколько часов после его переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

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