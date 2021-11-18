Угрожал семье и детям: коллектор получил от заказчика $150 тысяч за "выбивание" долгов с Лещенко

Угрожал семье и детям: коллектор получил от заказчика $150 тысяч за "выбивание" долгов с Лещенко

Однако впоследствии коллектор решил "кинуть" заказчика и скрылся с деньгами, оставив Романа Лещенко в покое.

Гражданин США, подозреваемый в покушении на убийство министра агрополитики Романа Лещенко, сначала заплатил коллектору 150 тысяч долларов. В свою очередь коллектор должен был выбить "несуществующие" долги у Лещенко, однако присвоил деньги и исчез. Именно поэтому американец решил заказать убийство сначала его, а уже потом и самого министра.

Об этом 18 ноября рассказал глава МВД Денис Монастырский в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Сейчас продолжаются допросы задержанных лиц, подозреваемых лиц. Речь идет о гражданине США и гражданке Украины, которая выступала посредником и заказчиком. Но пока мы видим, что это связано с его деятельностью до обретения статуса государственного служащего в 2018 году, с хозяйственным конфликтом, который в то время был", — отметил Монастырский.

Сам Роман Лещенко признался, что никогда не связал бы покушение на себя "именно с этой деятельностью, именно с тем человеком, который совершил этот заказ".

Начало истории

По словам Монастырского, американец сначала нанял коллектора, который стал угрожать Лещенко, его семье и детям.

"Он (Лещенко — Ред.) не совсем понимал, по какому вопросу и с какой стороны, но они (угрозы — Ред.) поступали", — сказал глава МВД.

Гражданин США передал коллектору 150 тысяч долларов для того, чтобы "выбить" деньги у Лещенко.

"Эти средства были присвоены лицом, которое взялось за это дело. Коллектор исчез. И после этого он (американец — Ред.) уже приехал и требовал расправы. Первой жертвой стал сам коллектор. Это было как раз имитированное преступление. Контроль за совершением преступления был осуществлен. "Есть видеодоказательства, что именно требовал он его убить. После этого было имитировано убийство данного человека — коллектора", — рассказал Монастырский.

Напомним, в Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

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