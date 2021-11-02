Угрожали убийством, а еще переломить ноги и руки: подробности избиения учительницы в Днепре

Угрожали убийством, а еще переломить ноги и руки: подробности избиения учительницы в Днепре

Мама ученика пришла на разборки к учительнице со старшим сыном.

Избиение учительницы в Днепре — полиция расследует хулиганство, а мать шестиклассника заявляет о клевете.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Все произошло на уроке математики. Двенадцатилетний парень в телефоне написал сообщение маме, что учительница вроде бы отсадила от него одноклассников и отругала за плохое поведение. Мать бросилась в школу вместе со старшим сыном-студентом и пошла разбираться в отношениях с учительницей.

Педагог говорит, женщина с парнем сначала нецензурно выражались, а после этого били ее ногами. Это случилось на глазах других школьников. Сейчас у учительницы тело в синяках. После инцидента она вышла на работу, однако на камеру говорить о пережитом не хочет. «Угрожала, кричала, что я тебя убью, поломаю тебе руки и ноги. Подскочила эта женщина, принялась бить ее ногами. И ее совершеннолетний сын продолжали это избиение. Это случилось на глазах у детей», — уверяет директор школы Любовь Рудник.

Тем временем мать шестиклассника своей вины не признает и утверждает: защищала сына. «Мы не вломились, а зашли, как все нормальные, порядочные люди. Я как мать – прихожу и защищаю своих детей», — заявила женщина, обвиняемая в избиении учительницы.

В Днепре мать шестиклассника вместе со старшим сыном избили педагога ногами | Новости Украины

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