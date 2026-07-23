Угрозы смерти и матери: Анна Дорош откровенно рассказала о хейте из-за должности в Минздраве

Анна Дорош. Скриншот с youtube-канала Марички Падалко

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Руководитель службы протокола Минздрава Анна Дорош впервые отреагировала на громкий скандал вокруг ее назначения и рассказала о масштабной травле.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Маричке Падалко на ее YouTube-канале.

Волна хейта и угрозы

Дорош призналась, что после такой волны хейта в свой адрес решила закрыть свои соцсети.

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Она согласилась, с тезисом Марички Падалко, что главные аргументы критиков — это было то, что девушке, мол, 20 лет, что оказалось неправдой (на самом деле Анне 25 лет), и то, что ее якобы пристроил отец.

«Ну, конечно, это все то, с чем мне пришлось, к сожалению, столкнуться. Это решение (закрыть соцсети — ред.) принялось почти сразу. Поскольку была столь огромная критика, столь огромное давление со стороны общества, стигматизация, то есть что точно я подсадная, точно меня кто поставил. Вот женщина не может идти вообще работать в такую сферу, если она конвенционально красива. Я считаю, что не существует вообще некрасивых женщин… Соответственно, я решила, что так будет лучше на какой-то короткий период времени (закрыть соцсети — ред.). Это было практически 5-6 дней. И потом после этого я уже открыла», — рассказывает Анна Дорош.

После этого, по словам девушки, ей в личные сообщения посыпались угрозы и обвинения.

«Там просто ужас… Скажу, как есть, искренне: угроза смерти, мат. Что я отвечаю просто за полмира, что такая должность. При том, что это административная должность — ассистент патронатной службы министра, то есть протоколист», — отметила она.

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Анна Дорош уверяет, что ей нечего скрывать и общество может посмотреть, как и чем она живет.

«Мой путь — прозрачный, транспарентный. В принципе, как я зашла в Черновицкий городской совет еще стажером, там первый мой пост как стажера — так и прослеживается», — рассказывает о своем профессиональном пути Дорош.

Кроме того, журналистка заметила, что в сети девушку упрекали за якобы увеличение губ, хотя в жизни у нее губы не увеличены.

«Это правда. Губ нет. Они не сделаны. Они свои [смех]. Я не знаю, кому еще что доказывать. Мне кажется, что полностью разделяю ваше мнение о том, что женщина совершенно не должна никому ничего доказывать — может выглядеть так, как она хочет. И вообще, если мы направляемся в Европу, то каждый в праве делать так, как он хочет, и в соответствии с этим выкладывать фото, которые хочет… Вообще это, мне кажется, дело не про вид, а дело о компетенции, то, что ты транслируешь в плане работы и какие результаты ты показываешь», — говорит Анна Дорош.

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Какие обязанности на самом деле выполняет в Минздраве

Дорош также развеяла мифы относительно своей должности, объяснив, что попала в министерство из-за официальной рекрутинговой платформы Lobby X, а ее функционал был сугубо административным.

«Моя интерпретация была как „глава протокола“, потому что координатор — это больше об дипломатической работе. У меня были другие должностные обязанности. Я занималась сопровождением министра на всех встречах, чтобы записывать — очень большая аналитическая работа. Присутствовать на всех совещаниях, запоминать информацию, в соответствии с этим формировать протоколы и поручения. Затем это очень проектно-менеджерская функция. Потому что я считаю себя классным „проджектом“, компетентным „проджектом“», — подытожила Анна Дорош.

Напомним, назначение Анны Дорош в Минздрав вызвало резонанс в соцсетях из-за распространенной информации о ее возрасте и бэкграунде. ТСН.ua собрал все подробности скандала.

Также мы писали, что дискуссия по кадровому назначению в Минздраве перешла в плоскость гендерных стереотипов, возраста и нравственности публичного обсуждения личности молодых чиновников.

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