Угрозы со стороны Беларуси: игра на нервах, фейковые ядерные учения и риск вступления Минска в войну

После начала наступления россиян в Харьковской области в середине мая, которое Силы обороны Украины остановили, в украинском информпространстве снова начали обсуждать риски открытия врагом нового фронта на севере.

В конце мая Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне будут продвигать тему повторного наступления с территории Беларуси:

"Со стороны Беларуси сейчас существует исключительно информационная угроза. На сегодняшний день у врага нет сил и средств для наступления на Украину с территории Беларуси. Впрочем, Россия будет качать эту тему информационно".

Однако нельзя сказать, что такие обсуждения в украинском обществе не имели под собой никаких оснований. Ведь в середине мая было заявление главы ГУР МОУ Кирилла Буданова для NYT, где он не исключил новое наступление россиян по направлению к Сумам. Затем уже в конце мая в интервью Reuters министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Кремль готовится к новому наступлению на севере, планируя развернуть еще 200-300 тысяч войск.

Заявление Кирилла Буданова совпало с визитом Путина в Китай, а Рустема Умерова — с поездкой Путина в Минск на фоне российских военных учений, к которым присоединилась и Беларусь, с отработкой ударов тактическим ядерным оружием. Вдобавок, Беларусь и Россия возобновили попытки дестабилизировать ситуацию на границе с Польшей, создавая там искусственный миграционный кризис. В конце мая польского пограничника ранили ножом, а на днях еще одного госпитализировали после очередной стычки с группой мигрантов.

Все это выглядит как повышение ставок Кремля накануне саммита G7 в Италии 13-15 июня, первого учредительного саммита формулы мира президента Зеленского в Швейцарии 15-16 июня, и юбилейного Вашингтонского саммита НАТО 9-10 июля. Вместе с тем все мы хорошо знаем, что Путин не отказался от своей цели — взять Киев — хотя сейчас для него это и невозможно. Поэтому Кремль уже давно склоняет Лукашенко к вступлению Белоруссии в войну на стороне России.

Учитывая эти тенденции, ТСН.ua снова попросил экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Павла Радя написать об угрозах со стороны Беларуси.

Фейковая ядерка: топливные баки и Янукович

Режим Лукашенко решил напомнить о себе и побряцать оружием. Еще в начале мая Минобороны РФ объявило о проведении учений с отработкой применения нестратегического ядерного оружия якобы в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц (в первую очередь Британии и Франции, которые напомнили, что тоже имеют ядерное оружие – ред.). Уже на следующий день к этим "ядерным" учениям присоединился и официальный Минск. А сразу после визита Путина в Минск на территории Беларуси начались совместные с РФ летные учения, которые продолжались с 27 по 30 мая.

Точное содержание последних переговоров Путина и Лукашенко неизвестно, ведь оба диктатора ограничивались стандартными для себя фразами. Однако можно предположить, что тему военных маневров и игры на нервах своих соседей они обсуждали. Тем более что в этот период на разных участках белорусско-польской границы активизировались атаки мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС. При этом они действовали очень агрессивно, вплоть до нанесения ранений польским военнослужащим и пограничникам.

В целом, проведение учений в Беларуси очень напоминает то, что происходило в первой половине 2023 года, когда Москва и Минск сначала объявили о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, а затем начали внеплановые учения с использованием авиации. Тогда, как стало ясно из попавших в сеть документов Пентагона, тандему двух режимов удалось убедить украинскую разведку в возможности возобновления серьезных угроз на севере.

Как украинская разведка воспринимает нынешние маневры – неизвестно. Однако алгоритм действий очень напоминает прошлогодний. Сначала – использование ядерного аргумента, а затем – внеплановые авиационные учения, которые освещает только белорусское Минобороны, в то время как российские коллеги никоим образом о них не упоминают.

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Хотя в Минске и пытаются хорошо сыграть отведенную для себя роль, без курьезов не обошлось. После объявления проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия, Минобороны Белоруссии опубликовало видео со штурмовиком Су-25, бортовой номер и некоторые подвесные элементы на крыльях которого были заблюрены. Что интересно, на других кадрах никаких признаков монтажа не было. Как выяснилось, "засекреченными" подвесными элементами на крыльях оказались дополнительные топливные баки.

Тот же фокус монтажеры "ВоенТВ", телеканала белорусского Минобороны, повторили с двигателями российского самолета Ту-214, на котором в Минск прилетел российский глава оборонного ведомства Андрей Белоусов. Как бы смешно ни выглядели попытки выдать топливные баки или двигатели за ядерные боеприпасы или что-то секретное, такие имитационные действия прекрасно раскрывают логику поведения двух режимов за последние недели.

Вишенкой на торте могло бы стать феерическое возвращение Виктора Януковича, борт которого вместе с бортом Путина прилетел на переговоры в Минск. По всей вероятности, в Кремле рассматривали возможность розыгрыша карты "легитимности" беглого президента, чтобы изобразить действующую украинскую власть незаконной. Однако белорусский диктатор, судя по всему, решил не ввязываться в столь отчаянную авантюру, поэтому вместе с Путиным ограничился заявлениями по поводу "нелегитимности" Владимира Зеленского.

Угроза для Украины: пока ни одной

Режимам Путина и Лукашенко уже более двух лет удается запугивать украинцев, используя фактор потенциального прямого участия Беларуси в российско-украинской войне.

По состоянию на сегодняшний день нет признаков, которые бы сигнализировали о подготовке Минска к участию в войне в ближайшее время.

На территории Беларуси находится очень небольшой контингент российских войск (около 2 тыс.), а сама Белоруссия играет для РФ роль промышленной базы. Не секрет, что белорусские предприятия ВПК активно работают на нужды российских войск. Вероятно, визит Андрея Белоусова был нацелен на то, чтобы такое сотрудничество масштабировать.

Кроме того, на фоне выведения из строя 12% мощности российских НПЗ (после ударов дронами – ред.), Москва была вынуждена нарастить импорт нефтепродуктов из Белоруссии. Полноценное участие Минска в войне означало бы моментальное поражение (ВСУ – ред.) стратегически важных для режима белорусских объектов (НПЗ, военных баз и т.п. – ред.), и лишение Кремля возможностей их использовать для собственных нужд. Как показывает опрокидывание подразделений ПВО для прикрытия Мозырского НПЗ, Лукашенко такой сценарий предусматривает и опасается его.

В то же время белорусское направление не полностью безопасно. В Беларуси в течение последних двух лет проходили непрерывные учения, в том числе мобилизационные с привлечением резервистов, а ВС Беларуси активно перенимают опыт российско-украинской войны. Показательна стала замена умеренного Виктора Гулевича на "ястреба" Павла Муравейко в должности главы Генштаба. Последний известен тем, что спровоцировал дипломатический конфликт между Минском и Вильнюсом, призвав "прорубить коридор в Литву силой оружия".

Как бы то ни было, режим Лукашенко остается для Украины перманентной проблемой. Конечно, относительная стабильность и предсказуемость на северном направлении – не такой уж плохой вариант для Украины в краткосрочной перспективе. Однако данный формат взаимодействия с режимом полностью не предотвращает повторение событий февраля 2022 года.

Официальный Киев оказался в ситуации, где не может быть быстрых решений, давших желаемый результат. Поэтому единственной опцией остается наработка комплексного видения работы на белорусском направлении с применением всех возможностей и механизмов, в частности, и поддержка белорусских демократических сил.

Оппозиция в экзили: нужно ли она Украине

Естественно, что украинцы мало интересуются процессами в рядах белорусской оппозиции, потому что она, как и российская, мало влияет на рядовых белорусов. Поэтому украинские медиа почти не освещали первые онлайн-выборы в Координационный совет (КР) Беларуси 25-27 мая, организованные оппозицией в экзили.

Что такое Координационный совет? По сути это оппозиционный белорусский парламент, впервые сформированный в 2020 году после того, как Лукашенко сфальсифицировал выборы, незаконно провозгласил себя президентом, а в самой стране начались протесты и жесткие репрессии силовиков против молодежи и гражданского общества. Тогда КР своей целью провозгласил обеспечение транзита власти от Лукашенко к демократически избранному правительству, однако вновь орган и близко не достиг поставленной цели. Уже к концу сентября 2020 года 7 членов президиума КР либо попали за решетку, либо были вынуждены покинуть Беларусь, а практически все 35 членов органа подверглись репрессиям со стороны режима.

Кого выбирали 25-27 мая? По сути, на специально созданном сайте белорусы онлайн выбирали протопарламент (третий созыв КР и первое прямым голосованием) белорусских демократических сил. Выдвигались 234 человека из 11 избирательных списков. Однако явка составила менее 7 тыс. избирателей, а это лишь 1% всех находящихся за рубежом белорусов, то есть за пределами Беларуси. Как видим, существующая белорусская оппозиция в экзили не то, что не может влиять на людей, проживающих в Беларуси, но и на тех своих соотечественников, которые находятся за границей.

Почему мы обратили на это внимание? Выборы в КР означают, что белорусские демократические силы продолжат существовать в формате политических организаций. На фоне отсутствия адекватных механизмов влияния на белорусов внутри самой Беларуси и окончания, как считает часть представителей движения белорусской оппозиции, "срока полномочий" Светланы Тихановской, существовал риск, что рано или поздно они будут вынуждены перейти в формат общественных организаций или представителей чисто той части белорусской общественности, которая находится за пределами своей страны (хотя, как видим из онлайн голосования в состав КР, белорусов за границей они тоже особо не представляют и не объединяют – ред.).

Низкая явка также дает дополнительные козыри Лукашенко и его людям максимально дискредитировать белорусскую оппозицию и вносить еще больше противоречий и конфликтов в их ряды. Кроме того, всему белорусскому демократическому движению не хватает единой нормативной основы функционирования в виде определенного рода "конституции", в которой было бы четкое распределение полномочий и функций Объединенного переходного кабинета и Координационного совета.

Этот недостаток создает риск возникновения аппаратных игр внутри демократических сил, а тем самым и дискредитации в глазах партнеров. Слабая и не очень понятная внешнему наблюдателю КР не может моментально стать сверхэффективным инструментом борьбы с режимом Лукашенко. Поэтому в Киеве, по всей видимости, решили не разыгрывать сложную и длинную партию с привлечением фактора Координационного совета, просто оставив за собой функцию внешнего наблюдателя. Это еще одно доказательство отсутствия четкого стратегического плана работы на белорусском направлении, в частности с представителями оппозиционного белорусского демократического движения.