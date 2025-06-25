Обстоятельства сообщения о недопуске ребенка в помещение в Днепре во время тревоги проверяет полиция

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Стали известны подробности резонансной истории в Днепре, когда в день разрушительных российских ракетных ударов по городу представительница одного из ОСМД не дала возможности 10-летнему мальчику спрятаться в помещении во время очередной воздушной тревоги.

Как стало известно, в соцсетях появилось видео, авторы которого утверждают, что ребенок хотел попасть в укрытие, но представительница ОСМД, по их словам, вытолкала его оттуда из-за того, что ребенок не является жильцом этого жилого комплекса. На видео слышно, что автор видео планирует обратиться в полицию, чтобы сообщить об обстоятельствах происшествия.

«Я отец ребенка, которого выгнали во время тревоги и не позволили спрятаться», — обращаясь к представительнице ОСМД, возмущался отец мальчика.

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Дата публикации 16:36, 25.06.25 Количество просмотров 29 В Днепре ребенка не пустили спрятаться во время воздушной угрозы

На этом же видео женщина за кадром, также обращаясь к представительнице ОСМД, сказала: «Вы оставили ребенка в опасности, когда была тревога, когда была баллистическая опасность. Вы сказали ребенку после взрывов, буквально, что иди отсюда. Одного ребенка запустили, а другого выгнали».

В свою очередь в соцсетях видео прокомментировали сотни комментаторов, которые в основном осудили действия представительницы ОСМД и написали, что даже в случае отсутствия укрытия можно было дать ребенку возможность хотя бы спрятаться за двумя стенами где-нибудь в коридоре подъезда.

Руководитель ОСМД говорит, что все произошло после обстрела

Руководитель ОСМД Инна Гордеева, услышав в трубку, что к ней за комментарием обращается редакция ТСН.ua, отреагировала такими словами: «О Господи».

По ее собственному мнению, выложенные в Сети видео якобы заказные.

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«У нас нет укрытия, нет подвалов, нет паркинга. У нас стеклянная дверь. У нас совсем негде спрятаться. Укрытие, имеющее официальный статус, находится в 20 метрах от нашего дома. Мальчика никто не выталкивал, ему сказали, что укрытие — там, беги к укрытию. У нас негде спрятаться. Когда этот ребенок приходил, это было не то время, когда были „прилеты“. „Прилеты“ были днем, а эта ситуация — вечером. Мальчик шел и начал открывать калитку. Был сигнал сирены. Я увидела, что это не наш ребенок, сказала ему, что укрытие в 20 метрах. Мальчик мне ничего не сказал и ушел. Почему я должна отвечать за этого ребенка? Если бы я пустила мальчика и если бы произошел „прилет“, если бы с этим ребенком что-нибудь случилось, для меня была бы уголовная ответственность», — сообщила в комментарии для ТСН.ua Инна Гордеева.

Полиция проверяет действия всех фигурантов конфликта

Как выяснил ТСН.ua, и полиция Днепропетровской области, и профильные руководители в Нацполиции уже осведомлены об этом инциденте и принимают необходимые в таких случаях меры.

«По этому поводу заявлений в полицию не было, однако мы его (этот случай — Ред.) фиксируем и будем проверять действия всех участников. Будем выяснять, было ли там укрытие и выталкивали ли ребенка», — сообщили в комментарии для ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители уточняют, что наличие укрытия является юридически важным обстоятельством в данном случае. Если выяснится, что укрытие с официальным статусом в доме есть, то согласно действующему законодательству любой человек имеет право там находиться во время воздушной угрозы.

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О праве любого человека пользоваться ближайшим укрытием во время угрозы говорит и адвокат и бывший следователь Роман Симутин.

«Есть признаки того, что ребенка подвергли опасности. Если в доме нет укрытия с официальным статусом, то уголовной ответственности (за недопуск на территорию дома — Ред.) за это не будет. Но можно считать, что ребенок де-факто подвергся опасности», — говорит Роман Симутин.

Ранее сообщалось о том, что очевидцы рассказали о первых минутах после атаки.

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