Уклонение от мобилизации и задержание в ТЦК: суд принял сенсационное решение

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

Вознесеновский районный суд г. Запорожья вынес оправдательный приговор в отношении офицера запаса, который обвинялся по ст. 336 УК Украины (уклонение от мобилизации).

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину вне разумного сомнения из-за ряда существенных нарушений, допущенных работниками ТЦК и полиции во время мобилизационных мероприятий.

Об этом говорится в приговоре суда.

Реклама

Версия следствия

В материалах суда указано, что житель Запорожья в мае 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации.

Мужчина получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако уклонился от мобилизации.

Позиция обвиняемого

Обвиняемый свою вину не признал, настаивая, что не уклонялся от призыва, а требовал соблюдения закона.

Ключевые тезисы его защиты в суде:

Реклама

он объяснил, что его мобилизация началась с конфликта с полицией 22.05.2024 на Набережной магистрали, после чего он был принудительно доставлен в ТЦК и СП, несмотря на отсутствие законных оснований.

Он занимается изготовлением багги для военных , участвовал в соревнованиях и приносит значительную пользу, находясь в городе. Он считает, что большую пользу может принести, помогая военным своим делом .

Во время прохождения ВВК у него была неудовлетворительная кардиограмма, повышенное давление и плохое зрение, однако его не направили на дополнительный осмотр. Он настаивал, что не намеревался избегать мобилизации при условии, что ему нормально бы дали пройти ВВК .

Ему отказали в просьбе отпустить домой, чтобы собрать вещи, и удерживали до отправки, что он расценил как незаконное задержание.

Объяснение суда

Суд подтвердил показания обвиняемого, установив ряд существенных процедурных нарушений:

Суд подчеркнул, что не было предоставлено доказательств наличия законных оснований для принудительной доставки мужчины в ТЦК работниками полиции. После вручения повестки на 23.05.2024 работники ТЦК не отпустили его домой. Показания о том, что он «сам пожелал остаться», опровергнуты видеозаписями. Заявление о повторном прохождении ВВК из-за гипертонической болезни и необходимости предоставить медицинские документы осталось без надлежащего рассмотрения руководством ТЦК. Прокурор не предоставил доказательств прямого умысла на уклонение. Зато на видеозаписи зафиксировано, что мужчина отмечал, что не отказывается от службы, а просит только время на законную ВВК.

Приговор суда

Суд считает, что обвинение не доказало, что в действиях подозреваемого есть состав уголовного преступления (в частности, способ и время уклонения), а к нему не было применено надлежащей правовой процедуры призыва. Поэтому мужчину оправдали .