Уклонение от мобилизации и задержание в ТЦК: суд принял сенсационное решение

Суд в Запорожье оправдал мужчину, которого обвинили в уклонении от мобилизации.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Вознесеновский районный суд г. Запорожья вынес оправдательный приговор в отношении офицера запаса, который обвинялся по ст. 336 УК Украины (уклонение от мобилизации).

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину вне разумного сомнения из-за ряда существенных нарушений, допущенных работниками ТЦК и полиции во время мобилизационных мероприятий.

Об этом говорится в приговоре суда.

Версия следствия

В материалах суда указано, что житель Запорожья в мае 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации.

Мужчина получил повестку и должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако уклонился от мобилизации.

Позиция обвиняемого

Обвиняемый свою вину не признал, настаивая, что не уклонялся от призыва, а требовал соблюдения закона.

Ключевые тезисы его защиты в суде:

  • он объяснил, что его мобилизация началась с конфликта с полицией 22.05.2024 на Набережной магистрали, после чего он был принудительно доставлен в ТЦК и СП, несмотря на отсутствие законных оснований.

  • Он занимается изготовлением багги для военных, участвовал в соревнованиях и приносит значительную пользу, находясь в городе. Он считает, что большую пользу может принести, помогая военным своим делом.

  • Во время прохождения ВВК у него была неудовлетворительная кардиограмма, повышенное давление и плохое зрение, однако его не направили на дополнительный осмотр. Он настаивал, что не намеревался избегать мобилизации при условии, что ему нормально бы дали пройти ВВК.

  • Ему отказали в просьбе отпустить домой, чтобы собрать вещи, и удерживали до отправки, что он расценил как незаконное задержание.

Объяснение суда

Суд подтвердил показания обвиняемого, установив ряд существенных процедурных нарушений:

  1. Суд подчеркнул, что не было предоставлено доказательств наличия законных оснований для принудительной доставки мужчины в ТЦК работниками полиции.

  2. После вручения повестки на 23.05.2024 работники ТЦК не отпустили его домой. Показания о том, что он «сам пожелал остаться», опровергнуты видеозаписями.

  3. Заявление о повторном прохождении ВВК из-за гипертонической болезни и необходимости предоставить медицинские документы осталось без надлежащего рассмотрения руководством ТЦК.

  4. Прокурор не предоставил доказательств прямого умысла на уклонение. Зато на видеозаписи зафиксировано, что мужчина отмечал, что не отказывается от службы, а просит только время на законную ВВК.

Приговор суда

Суд считает, что обвинение не доказало, что в действиях подозреваемого есть состав уголовного преступления (в частности, способ и время уклонения), а к нему не было применено надлежащей правовой процедуры призыва. Поэтому мужчину оправдали .

Мобилизация в Украине / © Единый государственный реестр судебных решений

Мобилизация в Украине / © Единый государственный реестр судебных решений

