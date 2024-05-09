Уклонистам будет несладко: за что могут арестовать имущество и заблокировать счета

Не сообщили ТЦК об изменении персональных данных, не проживаете по указанному адресу или иным образом нарушили мобилизационные правила – штраф! И такой штраф выпишут заочно, без вашего присутствия. Не уплатили? Вы – в реестре должников! А дальше – вероятная блокировка счетов, арест имущества и другие "сюрпризы" для нарушителей.

Кого заденет такое новшество и какие суммы штрафов придется заплатить за нарушение законодательства о мобилизации – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Штрафы для уклонистов

В Раде завершилась работа ад законопроектом 10379, предусматривающим увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. Этот документ уже прошел первое чтение 10 апреля и был подготовлен ко второму.

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За нарушение правил мобилизации предусмотрены только админпротокол и небольшой штраф. Однако ожидается, что суммы взысканий для уклонистов будут гораздо больше. К примеру, за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, для военнообязанных, которые, например, нарушают правила военного учета повторно или не обновили свои данные во время особого периода, штрафы вырастут еще больше:

"Самое суровое денежное наказание, которое предлагается – это штраф от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн. Такие штрафы предлагаются для физических лиц. Комитет учел эту правку. Суммы штрафов от 153 тыс. грн до 204 тыс. грн неактуальны".

Если военнообязанные нарушают законодательство об обороне и мобилизации в мирное время, предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн для граждан и от 17000 до 34000 грн — для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17000 до 25500 грн – для граждан, от 34000 до 59500 грн – для должностных и юридических лиц.

В то же время член оборонного комитета ВРУ, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко считает, что более высокие штрафы не повлияют должным образом и не ускорят мобилизацию:

"Учитывая юридический конструкт, в первую очередь юрлица будут обжаловать такие штрафы. И будут иметь соответствующий успех. Сами штрафы нерелевантны. А бегать с кнутом за руководителем предприятия, чтобы тот загонял своего работника в ТЦК, неправильно. Например, работник уволится после повестки, а предприятие получит штраф".

Более того, нардепы предусмотрели срок наложения штрафов в течение года с момента правонарушения.

Арест имущества и блокировка карт уклониста

Примечательно, что решение о штрафах принимается судами. Если их не уплатить, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, данные о нем будут внесены в Единый реестр должников. А это предусматривает арест имущества и блокировку банковских карт, объясняет адвокат Николай Максимов:

"Сейчас ТЦК в случае правонарушения со стороны военнообязанного оформляет протокол о привлечении к админответственности. Этот протокол направляется в суд, и суд решает вопрос о привлечении лица к ответственности и наложении штрафа. Уже после этого это передается государственному исполнителю для того, чтобы он накладывал ограничение на банковские карты, арестовывал имущество. Сейчас действует только такой механизм".

Арест имущества уклонистов/Коллаж ТСН.ua

Заочные штрафы для уклонистов

Однако без "сюрпризов" не обошлось. Если человек не обновил данные, не появился в повестке дня или нарушил мобилизационные правила, ТЦК может штрафовать, просто вынеся постановление.

Выписывать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя. А вот когда будет принят законопроект 10379, такую процедуру составления протокола отменят. Соответственно, после заочных штрафов может быть блокировка счетов уклониста.

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Получить штраф можно в течение трех месяцев со дня нарушения, но не позднее года с момента его совершения. Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук в эфире ток-шоу "Украинская правда":

"Сейчас схема такая, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет вам. Если вы его не платите, – исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против – блокировка счетов, блокировка имущества. То есть, если вы не уплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться".

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Будет ли заключение уклонистов?

Следует отметить, что в начальной версии проекта закона, вносимого правительством, за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности отказ от прохождения ВВК, предлагалось установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Но комитет исключил эту норму.

Напомним, что после внесения профильным комитетом поправок документ был рассмотрен в сессионном зале парламента во втором чтении 9 мая. После этого, согласно регламенту и Конституции, его должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту, а затем через месяц после публикации закон вступает в силу.

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60 дней на обновление данных в ТЦК

Напомним, что 18 мая 2024 года вступает в силу закон о мобилизации. Прежде всего, что нужно сделать всем военнообязанным мужчинам – это обновить свои данные в ТЦК.

У мужчин будет всего 60 дней, чтобы явиться в ТЦК или обновить свои данные через электронный кабинет или в ЦПАУ. Если этого не сделать – человек автоматически становится уклонистом. И здесь уже будет не до шуток. Адвокат Николай Максимов в комментарии ТСН.ua рассказал о вероятном алгоритме действий от ТЦК и правоохранителей по взысканию штрафов и наложению санкций.

По словам Максимова, таких разыскиваемых будут десятки тысяч. Однако этим не будет заниматься уголовный розыск.

За неявку в ТЦК в течение 60 дней новым законом предусмотрены штрафы. Коллаж ТСН.ua

Алгоритм действий ТЦК и полиции по взысканию штрафов с уклонистов

Кроме этого, по словам адвоката, судом может быть наложен штраф в диапазоне до 25 тыс. грн. Если он не оплачен, информация передается в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, налагается арест на имущество этого человека, ограничивается его пользование банковскими карточками.

Более того, если человек не состоит на учете и не обновил данные, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

2 миллиона уклонистов

Возникает логичный вопрос – откуда полиция и ТЦК будут получать данные о вероятных уклонистах? Ответ очень простой – существует множество реестров, где можно получить персональные данные украинца.

По словам адвоката Николая Максимова, потенциально в розыск могут объявить около двух миллионов мужчин.

Ограничения для уклонистов

Напомним, что не только штрафами будут наказывать уклонистов. Военнообязанных мужчины, которые не обновят свои данные в ТЦК, будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника дохода (под эту категорию подпадают все водители, работающие на предприятия или организации, ФЛП, таксисты) и если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Есть две машины – делись из ВСУ

Также закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Будут изымать не все машины и не у всех. То есть, есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых может затронуть мобилизация авто.

Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также граждан.

Однако в Раде заверили, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм. Забирать легковые авто у рядовых украинцев не будут, объяснял ранее и представитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизация авто на нужды ВСУ. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

У депутатов будут забирать авто

Приятно, что мобилизация авто будет касаться и нардепов. А у главных работников ВР автопарк – дай Бог. Такое мнение высказала изданию "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

Адвокат объясняет, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать авто. Поэтому народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на неприкосновенность.

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